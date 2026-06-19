뜬공 캐치하던 김승규, 이기혁과 부딪혀 놓쳐 손흥민 57분 교체…조규성 엄지성 공세도 무위

[헤럴드경제=조용직 기자] 홍명보호가 2026 북중미 월드컵 공동 개최국 멕시코를 상대로 대등한 경기를 펼쳤으나 골키퍼 실책으로 빚어진 실점을 만회하지 못 하고 석패했다.

홍명보 감독이 지휘하는 한국 대표팀은 19일(한국 시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린 공동 개최국 멕시코와 조별리그 A조 2차전에서 후반 5분 루이스 로모에게 결승골을 내주며 0-1로 졌다.

한국은 전반전 경기 초반 멕시코의 전진 압박에 밀려 주춤했지만 하이드레이션 브레이크 이후 안정감을 찾고 볼 점유율을 높였다. 멕시코는 한국 뒷공간을 노리는 전략을 갖고 나왔지만, 유기적인 스리백 움직임에 이렇다 할 공격 활로를 찾지 못했다.

홍명보호는 그러나 후반 초반 예상 밖 실수 때문에 분위기를 내줬다. 후반 5분 훌리안 키뇨네스가 왼쪽 측면에서 올린 크로스를 한국 수비진이 상대 공격수와의 경합에서 막아냈다. 이후 골키퍼 김승규가 뛰쳐나와 뜬 공을 잡았으나 착지하는 과정에 앞에 등지고 있던 이기혁과 충돌하면서 공을 놓쳤다. 흐른 공을 바로 앞에 있던 루이스 로모가 오른발로 차넣어 실점이 됐다.

슈퍼 세이브로 체코전 승리에 기여했던 골키퍼 김승규(FC도쿄)의 뼈아픈 실수가 실점으로 연결된 것이다. 김승규는 이후 2차례의 슈퍼세이브로 골문을 탄탄히 걸어잠궈 추가실점은 막았다. 이후 조규성 황희찬 엄지성 등 교체해 들어간 공격진은 전방에 롱패스와 롱드로잉을 받아 헤더와 슈팅 등 수차례 멕시코 문전을 압박했지만 끝내 만회골은 나오지 않은 채 경기 종료 휘슬이 울렸다.

이날 전방으로 찔러주는 날카로운 패스를 여러차례 선보인 이강인은 경기 직후 인터뷰에서 “이번 경기 패배해서 아쉬운 마음이 너무 크다”며 “월드컵 무대에서 더 잘 준비를 해야할 것 같다. 이 경기는 지났으니까 다음 경기 잘 준비해서 승리하겠다”고 말했다.

지난 12일 1차전에서 체코에 2-1 역전승한 한국은 멕시코에 져 1승 1패(승점 3)를 기록, 조 2위로 제자리걸음 했다. 또 3위 체코, 4위 남아프리카공화국(이상 승점 1)과의 승점 차를 벌리지 못하며 32강 토너먼트 진출 확정이 미뤄졌다.

홍명보호는 오는 25일 오전 10시 몬테레이 스타디움에서 남아공과 조별리그 마지막 경기를 치른다. 이 경기에서 비기기만 해도 최소 조 2위를 확보해 조별리그를 통과한다. 2승을 올린 멕시코가 조 1위를 확정했고, 한국은 조 2위를 지키는 게 최선인 상황이 됐다.

2위로 조별리그를 마치면 B조(캐나다, 보스니아 헤르체고비나, 카타르, 스위스) 2위와 오는 29일 미국 로스앤젤레스(LA)에서 32강전을 치른다. 3위를 하면 독일이 있는 E조나 벨기에가 있는 G조 1위와 힘겨운 32강전을 치러야 한다.

반면 멕시코는 조별리그 2연승(승점 6)으로 남은 체코와의 최종 3차전 결과와 상관없이 조 1위 확정과 함께 32강 진출에 성공했다.

이날 패배로 한국의 월드컵 멕시코전 징크스는 계속됐다. 1998년 프랑스 대회 조별리그 1차전(1-3 패), 2018년 러시아 대회 조별리그 2차전(1-2 패)에 이어서 또 멕시코를 넘지 못했다.

역대 맞대결 전적에서도 4승 3무 9패로 열세를 이어갔다. 아울러 한국은 역대 월드컵 조별리그 2차전 무승 탈출에도 실패했다.