A조 조별리그 2차전

2026 북중미 월드컵 A조 경기에서 체코와 남아프리카공화국이 무승부를 기록했다. 체코와 남아공은 19일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 A조 조별리그 2차전에서 1-1로 비겼다.

선제골은 체코의 몫이었다. 전반 6분 아담 홀로제크의 패스를 받은 알렉산드르 소이카가 페널티지역 안으로 공을 연결했고, 이를 미드필더 미할 사딜레크가 왼발 슈팅으로 마무리하며 골망을 흔들었다.

후반전 들어 남아공은 공격수 이크람 레이너스를 빼고 에비던스 막고파를 투입하는 승부수를 띄웠다. 그러던중 후반 36분 남아공 공격수 나펠로 마세코가 페털티 지역 안에서의 슈팅이 체코 미드필더 파벨 슐츠의 손에 맞으면서 페널티킥이 선언됐다. 주어진 페널티킥을 미드필더 테보호 모코에나가 성공시키며 경기의 균형을 맞췄다. 이후 양 팀은 결승골을 노리며 공세를 펼쳤지만 추가 득점은 나오지 않았고, 경기는 무승부로 마무리됐다.

한국 대표팀은 오는 25일 조별리그 3차전에서 남아공을 상대한다. 남아공은 남아공은 주전 미드필더 2명이 경고 누적과 출장 정지 처분으로 이 경기에 나서지 못한다. 이 덕에 한국으로선 중원이 흔들린 남아공을 상대할 수 있게 됐다.

남아공의 주전 미드필더 모코에나는 이날 경기 후반 PK 골을 성공시켰지만, 앞서 전반 33분 거친 태클로 옐로카드를 받으면서 경고누적으로 다음 경기인 한국전 출전 정지 처분을 받았다. 조용직·서상혁 기자