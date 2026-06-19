거점도시 부여 중심 450여 개 공예문화 행사

[헤럴드경제=김현경 기자] 공예를 일상 속 문화로 향유할 수 있는 행사가 전국 곳곳에서 열린다.

문화체육관광부와 한국공예·디자인문화진흥원은 19일~28일 ‘2026 공예주간(Korea Craft Week 2026)’을 개최한다고 밝혔다.

2018년 시작해 올해로 9회째를 맞은 ‘공예주간’에는 거점도시 부여를 중심으로 450여 개의 공예 문화 행사가 열린다.

부여에서는 19일 개막식을 시작으로 ‘공예로 머무는 부여’를 주제로 한 다채로운 프로그램을 진행한다. 규암면 ‘123사비공예마을’의 공방과 상점, 문화공간이 함께 참여하는 공예마을형 축제로 열린다. 공예와 휴식을 결합한 ‘공예 런케이션’ 등도 운영한다.

서울 공진원 갤러리에서는 28일까지 ‘2026 공예주간’ 특별전시 ‘로컬감각(Texture of Local)’을 개최한다. 부여, 세종, 전주, 울산, 칠곡, 제주 등 ‘공예주간’ 참여 지역에서 활동하는 작가 12명의 대표작을 통해 지역 고유의 ‘공예 감각’을 선보인다.

전국 5개 권역 10개 도시에서는 지역의 특성을 살린 다양한 공예 문화 프로그램을 운영한다. 세종·공주 권역에서는 금강 자생식물을 활용한 생태공예 전시를 ,전주·고창 권역에서는 ‘과정의 공예’ 전시를, 부산·울산 권역에서는 바다 재즈&공예 축제를 진행한다. 칠곡·구미 권역에서는 철강·자동차·전자 등 지역 산업 소재를 공예로 재해석한 전시가, 제주·서귀포 권역에서는 흠 있는 생활 공예품을 저렴하게 만날 수 있는 ‘파치마켓’이 펼쳐진다.

전국의 공예창작지원센터와 공예오픈스튜디오, 200여 개 공예 공방 등도 공예주간에 동참한다. 청주공예창작지원센터는 국내 유리공예 작가 전시와 시장을, 진주공예창작지원센터는 지역 공예인의 공방을 찾아 작가와 대화하고 공예 작업을 체험하는 ‘진주_공예를 담다’를 진행한다.

아울러 올해 공예주간에서는 공예 체험과 여행을 함께 즐길 수 있는 협력 프로그램도 마련했다. 코레일관광개발과 함께 6월 20일과 27일에 부여를 중심으로 한 공예 여행 상품을 운영하고, 놀유니버스와 연계해 부여·공주·전주 지역 숙소 2만원 할인권을 선착순으로 제공한다.

정향미 문체부 문화예술정책실장은 “‘공예주간’은 공예를 일상 가까이에서 만나고 즐길 수 있는 문화축제”라며 “올해 ‘공예주간’이 공예와 지역을 연결하고 지역 문화와 관광에 활력을 더하는 계기가 되기를 바란다”고 밝혔다.