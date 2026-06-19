서비스 합산 5년 이상 고객 ‘초대드림’ 혜택 프로야구 시즌 ‘캠핑존 초대드림’ 초대 진행도 KT닷컴 ‘장기 고객 혜택’ 페이지 7월 8일 응모

[헤럴드경제=차민주 기자] KT가 뮤지컬 ‘그날들’ 공연에 장기 이용 고객 1200명을 초청한다. 5년 이상 KT를 이용한 장기 고객을 위한 문화 혜택을 확대해 서비스 만족도를 끌어올린단 방침이다.

19일 KT는 장기 이용 고객을 위한 혜택으로 내달 25일 서울 디큐브 링크아트센터에서 열리는 뮤지컬 ‘그날들’ 공연에 고객 1200명을 초청한다고 밝혔다. 혜택 대상은 KT 모바일·인터넷·TV 서비스를 합산해 5년 이상 이용한 고객이다.

뮤지컬 ‘그날들’은 고(故) 김광석의 명곡을 바탕으로 한 작품이다. 청와대 경호실을 배경으로 1992년과 2022년을 오가는 이야기를 담아 큰 인기를 얻어왔다. 이번 공연에는 엄기준·윤시윤 배우가 출연한다.

KT는 행사 당일에 공연 관람과 연계한 고객 참여 프로그램을 운영할 계획이다. ‘그날들’ 콘셉트의 네컷 스티커 사진 촬영 행사와 사회관계망서비스(SNS) 이벤트를 마련하고, 스페셜 포토카드와 프로그램 북을 제공해 관람 만족도를 높일 예정이다.

아울러 KT는 프로야구 시즌 동안 KT 위즈파크 ‘캠핑존 초대드림’ 혜택을 진행한다. 야구장 내에서 캠핑과 경기 관람을 동시에 즐길 수 있는 프로그램으로, 전용 텐트 4동을 마련해 팀당 최대 4명까지 이용할 수 있다.

캠핑존 초대 고객에게는 4인용 텐트와 캠핑 의자, 전기 그릴, 식기류 등 캠핑 용품과 BBQ 식사가 제공된다. 이를 통해 야구장에서도 캠핑과 식사를 함께 즐길 수 있는 이색 관람을 경험할 수 있다고 KT는 설명했다.

7월 ‘초대드림’ 응모는 KT닷컴 ‘장기고객 혜택’ 페이지에서 내달 8일까지 가능하다. 당첨자는 내달 13일 개별 통보된다.

더불어 KT는 체험형 혜택 ‘초대드림’과 함께 일상 혜택 프로그램 ‘쿠폰드림’도 시행한다. 쿠폰드림은 KT구독, 모바일, 인터넷·TV 등에서 사용할 수 있는 할인 혜택이다. 밀리의 서재 3000원 할인, 데이터 2GB 제공, V컬러링 1개월 이용권 등이 포함된다.

김영걸 KT 커스터머사업본부장 상무는 “KT를 오랜 기간 이용해 주신 고객께 감사의 마음을 담아 이번 ‘초대드림’ 행사를 마련했다”며 “앞으로도 고객의 목소리에 귀 기울이며 서비스 만족도를 높이기 위해 지속해서 노력하겠다”고 말했다.