대화면·AI 기능·카메라 성능 강화 다음달 5일까지 20% 환급 이벤트

삼성전자는 대화면, 어썸 인텔리전스, 편리한 사용성을 갖춘 ‘갤럭시 A37 5G’(사진)를 19일 국내 출시한다고 18일 밝혔다.

색상은 어썸 라벤더, 어썸 화이트, 어썸 차콜 등 3가지로 출시되며, 가격은 59만8400원이다. 전국 삼성스토어와 삼성닷컴, 이동통신사 온·오프라인 매장 등에서 구매할 수 있다.

‘갤럭시 A37 5G’는 대화면 디스플레이와 향상된 카메라, AI 기반 편집 기능 등이 적용돼 일상 속 활용도를 높였다. 영상 시청, 사진 촬영, 음성 기록 정리 등 주요 사용 경험을 강화해 합리적인 가격대에서 갤럭시 AI 기능을 경험할 수 있도록 했다.

‘갤럭시 A37 5G’는 170.1mm(6.7형)의 FHD+ ‘슈퍼 아몰레드(Super AMOLED)’ 디스플레이에 최대 120Hz 주사율을 지원해 영상 시청부터 게임까지 부드럽고 몰입감 있는 화면을 구현한다. 카메라 성능도 업그레이드됐다. 특히 광각 카메라는 빛을 더 많이 받아들일 수 있는 1.0마이크로미터(㎛) 픽셀의 센서 사이즈를 적용해, 저조도 환경에서도 보다 밝고 선명한 촬영을 지원한다. 함께 탑재된 ‘광학식 손떨림 보정(OIS)’ 기능은 촬영 시 흔들림을 줄여 다양한 순간을 더 또렷하게 담을 수 있도록 돕는다.

삼성전자 한국총괄 정호진 부사장은 “‘갤럭시 A37 5G’는 어썸 인텔리전스 AI 기능과 카메라, 디스플레이 등 일상 속 사용성을 강화한 제품”이라고 말했다.

한편, 삼성전자는 ‘갤럭시 A37 5G’ 국내 출시를 기념해 오는 9월 30일까지 구매 및 개통한 고객을 대상으로 ‘윌라 2개월 구독권’을 제공한다. 김광우 기자