최전방서 중원까지 내려와 볼 연계 후반 막판엔 몸통 수비로 슈팅 막아

[헤럴드경제=조용직 기자] 강호 크로아티아를 난타전 끝에 4-2로 제압한 잉글랜드의 수훈갑 해리 케인(뮌헨)이 공격에서 2골을 넣는 기여 외에도 수비에서도 헌신적인 모습을 발휘했다.

잉글랜드는 18일(한국시간) 미국 텍사스주 댈러스의 댈러스 스타디움에서 열린 크로아티아와 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 L조 1차전에서 케인의 멀티골을 앞세워 크로아티아에 4-2로 이겼다.

이날 승리로 잉글랜드는 2018년 러시아 대회 준결승에서 크로아티아에 연장전 끝에 1-2로 져서 결승 진출에 실패했던 아쉬움을 8년 만에 씻어냈다.

‘캡틴’ 케인은 이날 4-2-3-1 전술의 원톱 스트라이커로 선발 출전해 90분 풀타임을 뛰면서 전반 12분 페널티킥으로 선제골을 터뜨리더니 전반 42분 기막힌 헤더로 추가 골까지 넣었다.

이로써 케인은 자신의 3번째 월드컵(2018년 6골·2022년 2골·2026년 현재 2골) 무대에서 통산 10골째를 기록, 게리 리네커(1986년 대회 6골·1990년 대회 4골)와 함께 잉글랜드 선수 월드컵 역대 최다 골(10골) 공동 1위에 올랐다.

이날 케인은 원톱 스트라이커의 역할에만 그치지 않았다. 최전방에 있다가도 중원까지 내려와 볼 연계 역할까지 수행하며 사실상 ‘폴스 9’(가짜 9번) 역할을 수행했다. 케인은 전반 추가시간 무렵 자기 진영까지 내려와 볼을 받은 뒤 오른쪽 측면의 노니 마두에케(아스널)에게 패스를 연결해 코너킥을 끌어낼 정도로 공격 진영에서 쉼 없이 움직였다.

케인은 4-2 승리의 향기가 짙어지던 후반 추가시간 막판에는 수비수로도 ‘깜짝’ 변신해 실점 위기를 막아냈다. 크로아티아의 수비수 요슈코 그바르디올(맨시티)이 골 지역 왼쪽에서 때린 강력한 슈팅을 골대 앞에서 몸을 사리지 않고 몸통으로 막아내는 헌신적인 모습까지 보여줬다. 이런 활약으로 케인은 이날 경기의 ‘플레이어 오브 더 매치’로 선정되는 기쁨을 맛봤다.

최전방 공격수는 일반적으로 골 욕심이 가득한 존재다. 맡겨진 역할 때문에 이를 탓하지 않는 게 관례다. 다만 손흥민 등 이례적으로 수비 가담률이 높은 헌신적인 플레이어들은 존재한다. 케인 역시 소속팀 경기에서는 수비 가담에 소극적이었다.

케인은 “전반전과 후반전이 완전히 다른 경기였다. 전반전은 괜찮았지만 실점 장면은 실망스러웠고, 이후 다소 경기력이 떨어지는 듯했다”라며 “하지만 승리는 감독님 덕분이다. 하프 타임 때 감독님이 ‘지더라도 우리 방식대로 지자’고 말씀했고, 후반전에 선수들의 모습에서 그 메시지가 나타났다”고 강조했다.

그는 “우리의 강점은 압박 강도를 유지하는 것”이라며 “모든 선수에게 승리의 공을 돌리고 싶다”고 덧붙였다.