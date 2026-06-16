현실을 닮은 교실, 판타지로 증폭된 ‘사이다’ 공교육 위기를 둘러싼 공감·분노 vs 논란 교육계·정치권의 ‘교권 회복’ 논의 불 지펴 “힘을 통한 ‘정의 구현’…바닷물 마시는 격”

[헤럴드경제=손미정 기자] “학생들과 싸우려는 게 아닙니다. 괴물들과 싸우려는 겁니다.”

교권보호국(이하 교권국)의 폭력적 처단에 대한 비판에 교육부 장관 최강석(이성민 분)은 이렇게 답합니다. 실제 교권국이 투입된 학교는 ‘배움의 터’로서 그 기능을 상실한 지 오래죠. 인권이라는 보호막에 둘러싸인 학생들의 폭력성과 영악함은 혀를 내두를 정도인데요. 넷플릭스 시리즈 ‘참교육’이 그리는 학교는 교권이 존재하지 않고, 왜곡된 학생 인권만이 만연하며, 폭력은 일상이 된 공간입니다.

이곳에서 학생을 가르쳐야 하는 교사의 의무와 학습권이라는 학생의 권리는 제대로 작동하지 않습니다. 배움이 간절한 학생들의 당연한 마음가짐은 쉽게 폭력의 먹잇감이 되고, 법과 제도는 가해자를 보호하는 데 급급합니다. 교사는 교육자가 아니라 민원과 소송에 시달리는 행정 노동자로 전락해 버리고, 내 자식만 중요한 부모와 제 밥그릇 챙기기에 급급한 정책 결정자들은 교육 현장의 목소리를 외면하죠.

결국 배움과 가르침이 무력해진 학교는 극단적으로 변질됩니다. 학생들이 교사를 조롱하고 폭행하고, 폭력이 조직적으로 이뤄지며, 교내에 마약과 불법 도박까지 침투한 이곳을 과연 ‘학교’라고 부를 수 있을까요.

넷플릭스 글로벌 TV 쇼 정상에 오른 흥행 시리즈이자, 요즘 가장 뜨거운 작품인 ‘참교육’은 이렇게 믿기지도, 믿을 수도 없는 ‘가상의 현실’에서 시작합니다. 어떠한 사회적·제도적 처방도 먹혀들지 않는 공간, ‘교권국’이라는 가상의 기관이 제약 없는 수단을 동원해 교권 침해와 학습권 방해를 진압해 나가는 과정을 그립니다. 드라마는 ‘눈에는 눈, 이에는 이’라는 간단명료한 해결책으로 무법의 교내 폭력들을 제압합니다. 묵은 답답했던 가슴을 뻥 뚫어주는 전형적인 ‘사이다식’ 전개가 뜨거운 더위마저 가시게 하죠.

‘참교육’에 시청자들이 열광하는 것은 비단 작품이 안겨주는 카타르시스에만 있지 않습니다. 드라마가 그리는 ‘가상의 현실’이 결코 남의 일이 아닌 ‘현실’의 민낯처럼 느껴지며 시청자들의 분노 버튼을 제대로 자극했기 때문입니다. 작품이 공개된 후 교사 단체들은 교권 침해 문제에 대한 문제 제기에 목소리를 모으고 있고, 정치권에서는 실제 ‘교권보호국’ 신설 논의까지 거론되고 있습니다. ‘참교육’이 붕괴 직전의 공교육에 대한 경각심을 수면 위로 끌어올린 것만큼은 분명해 보입니다.

오늘 ‘취향의 발견’은 현시점 가장 뜨거운 감자인 ‘참교육’에 대한 이야기를 나눠보려고 합니다. 사이다 응징이 남긴 경각심과 그 이면의 씁쓸함까지 함께 말입니다.

‘현실’에 대한 분노·‘정의구현’ 카타르시스의 시너지

‘참교육’의 시작은 순탄치 않았습니다. 전국교직원노동조합(이하 전교조)을 비롯한 62개 시민단체는 촬영 막바지였던 지난 7월, 드라마가 폭력을 정당화하고 인종차별과 성차별 요소를 포함하고 있다며 제작 중단을 요구하는 기자회견을 열었습니다. 실제 원작인 동명의 웹툰이 학교 폭력 등에 대한 주인공 ‘나화진’의 원맨 액션 활극처럼 그려진다는 점에서, 작품 공개 전부터 체벌을 앞세운 ‘인과응보’식 전개에 대한 우려의 목소리가 높았죠.

하지만 뚜껑을 열어보니 상황은 180도 달라졌습니다. 통쾌한 정의 구현이 시청자들의 마음을 제대로 움직인 것이죠. 나화진표 액션 활극의 비중을 다소 줄이는 대신, 최고 책임자인 최강석(이성민 분)을 필두로 나화진(김무열 분), 임한림(진기주 분), 봉근대(표지훈 분) 등 교권국 직원들의 팀플레이가 부각되며 긍정적인 반응을 얻었습니다. “어른이 아이들을 두려워하면 세상은 망한다”는 나화진의 대사처럼, 어떻게든 ‘괴물’로부터 아이들을 지켜내겠다는 어른들의 고군분투가 주는 울림도 적지 않았죠.

교육 현장의 최전선에 있는 교사들의 마음은 더 남달랐습니다. ‘참교육’을 본 초등학교 4학년 담임교사 서 모 씨는 기자에게 “간만에 속이 시원했다”고 털어놨는데요. 교권 추락의 현실에 대한 공감이 현장에서 고군분투하고 있는 그에게 작은 위로가 됐습니다.

서 씨는 “‘참교육’이 이렇게 흥행했다는 것 자체가 교권 추락과 진상 민원, 학교폭력 문제에 대해 많은 사람이 답답함을 느끼고 있었다는 증거라고 생각한다”면서 “개인적으로는 정말 시원했고, 역시 평화는 압도적 힘으로 유지되는 것이라는 생각까지 들었다”고 말했습니다.

이처럼 ‘참교육’ 흥행의 핵심은 ‘현실’을 반영한 ‘사이다 판타지’에 있습니다. 무너진 교육 현장의 실태를 현실감 있게 비추고, 정의 실현에 대한 대중의 목마름을 깔끔하게 채워준 것입니다. 실제 지난 2023년 악성 민원에 시달리던 교사가 스스로 생을 달리한 사건 이후 정당한 교육활동 보장을 위한 ‘교권 보호 4법’이 개정됐지만, 여전히 교사 3명 중 1명은 교육활동 침해를 경험하고 있는 것이 오늘날 교육 현장의 현실이죠. (교사노조 ‘교권 실태 설문조사’, 2025)

이 같은 ‘문제의식’과 ‘해결’로 이어지는 인과응보식 전개에 대한 열광은 학교폭력 문제를 다룬 넷플릭스 ‘더 글로리’와 피해자의 복수를 대행하는 SBS 시리즈 ‘모범택시’의 흥행과도 같은 맥락으로 살펴볼 수 있습니다.

한 콘텐츠 제작업계 관계자는 “복수극이나 정의 구현 서사는 안정적인 장르라고 볼 수 있다. ‘참교육’의 흥행도 그 연장선이라고 생각한다”면서 “학교와 교육은 특히 자녀를 가진 학부모들이 외면할 수 없는 주제이기 때문에 장르와 주제, 전개의 조합이 잘 맞아떨어진 결과”라고 분석했습니다.

‘참교육’이 던진 화두는 들불처럼 사회 전반으로 번지고 있습니다. 교권 회복, 학교폭력 문제 제기가 다시 이어지고 있고, 시스템 회복을 요구하는 목소리도 커지고 있습니다. 이는 “‘참교육’이 사회에 화두를 던지는 작품이 되길 바랐다. 보시는 분들이 각자의 자리에서 충분히 논의하길 바란다”고 했던 홍종찬 감독의 작품 의도이기도 하죠.

16일에는 11개 학부모·교원·교육 단체는 ‘교육공동체 신뢰 회복 국민운동’ 출범 기자회견을 열고 학생과 교사의 인권, 학습권, 교육권 존중 등을 목표로 한 국민운동을 개시한다고 선언했습니다. 이 자리에서 국민운동은 “‘참교육’은 폭력으로 학습권과 교권이 모두 무너진 현실을 정면으로 고발한다”면서 “드라마의 흥행은 해결 방식의 타당성 이전에, 그 문제가 사회적으로 공감되고 있음을 보여준다”고 밝혔습니다.

심지어 정치권에서는 실제 ‘교권국’ 설치 논의까지 거론되고 있습니다. 안민석 경기도교육감 당선인이 “학교 기능이 무너져 있는 현실을 심각하게 생각한다”면서 교권국 신설을 촉구한 것입니다. 그는 “교권 회복이 시급한 과제”라며 공개 토론을 제안하기도 했습니다.

‘참교육’은 진정한 ‘참교육’인가

‘참교육’이 교권과 공교육 회복 논의에 다시 불을 지폈다는 점은 부정하기 어렵습니다. 하지만 그것만으로 드라마를 둘러싼 논란이 모두 해소되기는 힘듭니다. 무엇보다 논란이 되는 것은 이러한 ‘눈눈이이(눈에는 눈, 이에는 이)’식 사적 응징의 무대가 ‘학교’라는 점입니다.

교권국이 학교폭력 가해자와 불법을 저지르는 학생, 비리 교사, 악성 학부모를 ‘처리’하는 방식은 다양합니다. 그들의 비리를 만천하에 드러내거나, 기존 법과 행정 절차로는 해결되지 않는 문제를 초법적 공권력으로 해결하기도 합니다. 하지만 가장 눈에 띄는 방식은 나화진과 임한림이 주도하는 ‘물리력에 의한 제압’입니다. 특전사 출신인 이들은 압도적인 체급으로, 폭력에 대응한 폭력을 불사하며 인과응보를 실현합니다. 문제는 여기에 있습니다.

앞서 말했듯 ‘참교육’은 작품 곳곳에서 ‘어른’의 역할을 강조합니다. 그러나 정작 각종 폭력에 노출된 아이들을 지키기 위해 어른들이 보여주는 해결 방식이 ‘폭력의 반복’이라는 점은 아이러니입니다. 마치 이 아수라장을 해결할 수 있는 것은 결국 ‘힘’뿐이라는 메시지를 전달하는 것처럼 보입니다. 교육 현장 관계자들이 ‘참교육’을 보며 마냥 웃을 수만은 없는 것도 이 때문입니다.

초등학교 6학년 담임교사인 30대 박 모 씨는 “드라마를 보면서 교사가 폭력으로 학생들을 다루고 싶어하는 것처럼 비칠까 염려스럽다”며 “교육적 지도가 아동학대가 아닌 교육으로 받아들여지길 바란다”고 말했습니다.

한국교원단체총연합회(교총) 역시 교권 추락 현실을 지적하면서도 제도적 장치를 통한 해결을 강조했습니다. 교총은 지난 8일 논평을 내고 “교원들에게 필요한 것은 드라마 속 초법적 영웅이 아니다”며 “현실 교사들이 법의 보호 아래 소신껏 학생을 가르칠 수 있는 제도적 장치가 필요하다”고 밝혔습니다.

전문가들도 ‘참교육’에서 보여주는 해결 방식이 진정한 ‘참교육’인지에 대한 성찰이 필요하다고 지적하면서, 점점 더 수위를 높여가는 작품 속 폭력성에 대해 경고의 목소리를 높였습니다.

윤석진 충남대학교 국어국문학과 교수는 “‘참교육’은 문제의 해법을 찾기 쉽지 않을 때 ‘때려서라도 해결하겠다’는 의미 이전에 ‘진짜 교육’이란 의미를 담고 있다”면서 “그런데 ‘참교육’이라는 이름으로 폭력을 해결 방안처럼 제시하는 것은 당장 목마르다고 해서 바닷물을 마시는 것과 같다”고 꼬집었습니다.

그는 이어 “교육 현장에 대한 문제를 다루고 있고, 심지어 그 주체 중 하나는 10대 학생인데 정작 드라마 자체는 그들이 보지 못하도록 ‘청소년 관람불가’란 등급 뒤에 숨어 강도 높은 폭력을 보여주고 있다”면서 “폭력을 화제성의 도구로 활용하는 것은 매우 우려스러운 부분”이라고 지적했습니다.