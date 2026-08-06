상반기 관객 34%↑…회복세 뚜렷 반등 이끈 젊은 관객의 ‘흥행 파워’ 영화를 콘텐츠 아닌 ‘경험’으로 소비 ‘함께 보는 공간’ 극장 자치 재조명

[헤럴드경제=손미정 기자] 한동안 ‘극장은 끝났다’는 이야기는 정설처럼 받아들여졌습니다. 특히 위기론의 중심에는 늘 Z세대가 있었죠. 넷플릭스와 유튜브, 숏폼에 익숙한 이들에게 2시간 넘는 시간 동안 깜깜한 상영관에 가만히 앉아 있는 콘텐츠 소비 방식은 낯설게만 느껴질 거란 예측이 지배적이었습니다. “집에서 볼 수 있는데 굳이 왜?”라는 물음 앞에서, 극장은 지난 몇 년간 이렇다 할 답을 내놓지 못한 것도 사실입니다.

하지만 그 깜깜하기만 했던 예측은 ‘기우’였을지도 모르겠습니다.

최근 영화진흥위원회가 발표한 보고서 따르면, 올해 상반기 극장가에는 5705만 명의 관객이 다녀갔습니다. 전년 동기 대비 34%가량 늘어난 수치입니다. 상반기 한국 영화 매출액은 팬데믹 이전의 94.2% 수준까지 회복했는데요. 도저히 닿지 않을 것 같던 극장을 ‘회복’의 궤도에 올린 것은 아무래도 1600만 관객을 모은 ‘왕과 사는 남자’의 역할이 컸습니다.

흥미로운 건 이 반등을 이끈 건 다름 아닌 소위 ‘스트리밍 세대’라 불리는 ‘Z세대’라는 점입니다. 영화 ‘만약에 우리’로 첫발을 내디딘 올해 극장가 흥행의 이면에는, 오랜만에 극장가 문을 두드린 Z세대의 입김이 결정적이었다는 분석이 지배적입니다. 공포 영화 ‘살목지’의 경우 CGV 예매율 기준 20대 비중이 35%로 가장 높았고, 10~30대 관객이 전체의 72%를 차지했는데요. 그 결과 영화는 역대 한국 공포 영화 흥행 1위라는 영광까지 안기도 했죠.

스마트폰만 있으면 뭐든 볼 수 있는 세대가, 왜 굳이 극장 문을 다시 두드리고 있는 것일까요? 정말 극장의 시간은 다시 시작된 것일까요? ‘호프’와 ‘스파이더맨: 브랜드 뉴 데이’, ‘오디세이’로 한껏 달아오른 여름 극장가의 한가운데서, 오늘의 취향의 발견에서는 ‘돌아온 Z세대’에 대한 이야기를 나눠보려 합니다.

“영화는 ‘보는 것’ NO…‘즐기며 노는 것’”

8월 초 극장가는 돌아온 톰스파(톰 홀랜드가 연기하는 스파이더맨), ‘스파이더맨: 브랜드 뉴 데이’의 무대입니다. 지난달 29일 국내 관객에게 첫선을 보인 영화는 개봉 7일 만에 400만 고지를 넘으며 엄청난 속도로 흥행 가도를 달리는 중입니다. 5일 개봉한 크리스토퍼 놀란 감독의 ‘오디세이’와의 블록버스터 맞대결이 어떻게 흘러갈지도 관전 포인트 중 하나고요.

‘스파이더맨’의 흥행 질주에 불을 지피고 있는 것은 역시나 20대 젊은 관객입니다. CGV 예매율 기준 20대 비중은 전체의 31%에 달합니다. 히어로물 특성상 젊은 남성 관객 수요가 높다는 점을 고려해도, 20대 관객들이 보여주는 화력은 그냥 지나치기 어려운데요. 실제 인터뷰에서 만난 젊은 관객들은 ‘스파이더맨 같은 영화는 극장에서 봐야 한다’고 입을 모았습니다. 집에서 홀로 스크린을 보면서는 절대 느낄 수 없는 ‘영화관의 경험’을 즐기기 위한 선택이란 설명입니다.

변호사 김 모(27, 여) 씨는 “스파이더맨은 개인적인 팬심도 있지만, 일정 수준 이상의 스케일과 이야기가 보장된 영화”라며 “그런 영화는 큰 화면과 좋은 음질로 봐야 더 몰입감 있게 즐길 수 있다고 생각해 꼭 극장에서 즐기는 편”이라고 말했습니다.

이처럼 선명한 스크린과 상영관을 가득 메우는 사운드 등, 영화를 단순히 ‘보는 것’을 넘어 ‘경험’하려고 하는 트렌드는 오늘날 젊은 관객을 극장으로 이끄는 주요 동인으로 꼽힙니다. 실제 정책주간지 ‘K-공감’이 지난 6월 MZ세대(밀레니얼+Z)를 대상으로 실시한 조사에서 응답자의 약 60%가 ‘큰 화면·사운드로 몰입하고 싶어서’ 영화관을 찾는다고 답했는데요. 올 상반기 IMAX·4D·스크린X 등 특별관 매출이 전년 동기 대비 56.3% 늘어난 것도 이같은 흐름을 뒷받침합니다.

한 배급사 관계자는 “젊은 세대에게 극장은 영화를 관람하는 곳보다는 놀이터에 가깝게 포지셔닝돼 있다. 그들에게 영화는 즐기는 것”이라며 “알고리즘이 정해준 콘텐츠를 주로 소비해 온 Z세대에게 영화관은 유튜브나 OTT(온라인동영상서비스)와는 완전히 다른 새로운 엔터테인먼트로 자리 잡고 있다”고 설명했습니다.

‘만약에 우리’부터 ‘백룸’까지…Z세대의 흥행 파워

영화관을 찾는 Z세대가 늘고 있는 건 비단 우리나라에서만 일어나는 현상은 아닙니다. 이미 북미에서는 Z세대가 산업의 ‘큰손’으로 부상하고 있다는 보도가 잇따르고 있는데요. 판당고 데이터에 따르면, Z세대는 지난해 극장에서 영화를 가장 많이 본 세대로 조사됐습니다. 그들은 밀레니얼과 같은 평균 7편을 극장에서 관람했는데, 같은 시기 X세대와 베이비붐 세대는 평균 6편을 보는 데 그쳤습니다.

지난 1년간 극장에서 영화를 본 Z세대가 전체의 87%에 달한다는 조사 결과도 있습니다. 대부분의 Z세대가 연중 최소 한 번 이상 극장을 찾은 셈이죠.

포브스는 ‘Z세대가 극장의 부활을 이끌고 있다’는 제목의 기사에서 “Z세대가 가장 활발한 관람층으로 떠오르며 극장 산업이 살아나고 있다”며 “‘오디세이’, ‘토이스토리 5’ 같은 블록버스터와 함께 극장이 부활 중이며, 올해 글로벌 극장 매출은 350억달러(한화 약 49조원)로 팬데믹 이후 최고치가 될 전망”이라고 전했습니다. CNBC 역시 10대와 20대가 영화 시장의 주축 세대로 부상하며 영화 관람의 미래를 만들어가고 있다고 분석했고요.

다수의 분석가는 Z세대가 목말라하는 ‘경험’이 비단 특별관에서 블록버스터를 관람하는 차원에 국한되지 않는다고 말합니다. 큰 제작비를 들이지 않은 영화나 기대작이 아니었던 작품이 Z세대의 화력에 힘입어 성공한 사례가 이를 뒷받침하죠. 한국 영화의 경우 올 초 새로운 이정표를 세운 ‘만약에 우리’와 ‘살목지’가 대표적입니다. 두 작품 모두 제작비 30억 원 남짓의 중예산 영화지만, 20~30대의 큰 호응을 얻으며 제작비의 10배에 가까운 수익을 올렸습니다.

영화 ‘백룸’도 마찬가지입니다. 유튜브 단일 시리즈 기준 누적 조회수 1억5000만회를 기록한 콘텐츠를 만든 케인 파슨스 감독이 직접 나서 실사 영화로 재탄생시킨 작품이죠. 할리우드 블록버스터 대비 매우 적은 140억원 규모의 예산으로 만들어진 이 영화는 Z세대의 폭발적인 관심 속에 글로벌 시장에서 약 4000억원의 수익을 올렸습니다. 배급사 A24의 역대 최고 흥행작이란 타이틀까지도 거머쥐었죠.

한 편의 영화는 젊은 관객을 거쳐 이들의 주 무대인 사회관계망서비스(SNS)로까지 확산합니다. 영화를 보고 감상을 공유하는 것까지가 이들에겐 극장 경험의 연장선이죠. 특히나 관람 인증과 패러디, 밈(meme) 등 Z세대가 주도하는 자발적 ‘바이럴(viral, 입소문)’은 흥행의 성패를 좌우하는 주요한 요인 중 하나입니다.

영화진흥위원회 관계자는 “10대~30대 관객은 흥행을 주도하는 관객층이다. 이들의 관람 경험은 파급력이 크다”며 “팬데믹 당시 젊은 관객들이 발길을 끊으면서 전체 관객이 줄었는데, 회복 차원에서 젊은 관객이 늘어나는 것은 기쁜 소식”이라고 밝혔습니다.

외로움의 세대, 함께 있기 위해 다시 극장으로

Z세대는 그동안 ‘가장 연결된 세대’이자 동시에 ‘가장 외로운 세대’라는 모순된 수식어를 함께 달고 다녔습니다. SNS로는 언제나 이어져 있지만, 정작 얼굴을 마주하고 대화하는 시간은 그 어느 세대보다 적다는 지적이 꾸준히 제기돼 왔죠. 스트리밍과 숏폼이 ‘혼자서도 즐기기 충분한’ 콘텐츠 소비 환경을 만들어준 사이, 역설적으로 이 세대는 물리적으로 함께 있는 경험 자체에 갈증을 느끼게 된 셈입니다.

연인과 함께 자주 극장을 찾는다는 대학생 윤지원(24, 여) 씨는 “친구들과 얘기하다 보면, 연애를 하면 극장을 아주 자주 가게 된다며 웃곤 한다”며 “좋아하는 사람과 함께할 수 있는 공간이라는 낭만이 여전히 있는 것 같다”고 말했습니다. 이어 “극장에서는 오히려 완전히 몰입해서 보고 난 후에 제대로 된 대화를 나눌 수 있게 되는 게 숏폼이나 스마트폰 콘텐츠와의 차이점”이라며 “매일 몇 시간씩 숏폼을 봐도, 사람이 가득한 극장에서 영화를 다 보고 나오면 그것과는 완전히 다른 만족감이 있다”고 덧붙였습니다.

올해 초 발표된 CGV 데이터전략팀 분석에 따르면, 지난해 4DX·스크린X 등 특별관은 3인 관람 비중이 유독 높게 나타났습니다. 특별관 관람이 개인 관람을 넘어 친구·연인·가족·팬덤 중심의 ‘동반 경험 소비’로 확장되고 있다는 뜻인데요. 결국 이 모든 경험은 ‘함께’라는, 극장만이 갖고 있는 관람 특성으로 귀결됩니다. 함께 보고, 함께 나누고, 함께 즐길 수 있는 물리적 공간으로서 극장의 가치가 다시 조명받고 있는 것이죠.

‘오디세이’로 최근 내한한 크리스토퍼 놀란 감독도 기자간담회에서 “영화와 극장이 우리에게 줄 수 있는 것은 다른 관객들과 이야기를 공유하는 경험”이라며 “개인적이면서 집단적인 경험은 영화와 극장만이 줄 수 있고, 굉장히 색다르기에 더욱 가치가 있다”고 말하기도 했습니다.

물론 회의적인 시각도 있습니다. 지금의 흥행 곡선이 일부 흥행작에 기댄 반짝 반등일 뿐, 구조적인 회복으로 이어질지는 좀 더 지켜봐야 한다는 지적입니다. 공무원 이 모(31, 남) 씨는 “문화가 있는 날이나 정부 할인 티켓이 나올 때 최대한 영화관에 많이 가보려 한다”며 “할인 혜택 없이는 티켓 가격이 자주 찾기엔 부담스러운 수준”이라고 말했습니다.

그럼에도 분명한 건, 스마트폰만 있으면 뭐든, 언제든, 혼자 볼 수 있는 시대에 Z세대는 굳이 시간을 맞추고, 자리를 예약하고, 나란히 앉는 쪽을 다시 선택하고 있다는 점입니다. 결국 극장이 오랜 시간 팔아온 건 콘텐츠가 아니라 ‘함께 보는 시간’이었고, 지금 그 오래된 답이 다시 통하고 있는 건 아닐까요. 돌아올 극장의 시간을 기다려봅니다.