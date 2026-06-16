육군 ‘예비군 중요성 강조’ 두 달 만에 급식사고

[헤럴드경제=전현건 기자] 서울 서초구 소재 육군 모 예비군 훈련장에서 급식을 먹은 이후 집단 식중독 증상이 발생해 군 당국이 긴급 조사에 착수했다. 예비군 급식 체계 전반에 대한 신뢰도 저하와 함께, 군의 안전 관리 책임 논란에 다시 불이 붙을 것으로 예상된다.

16일 육군과 복수의 예비군에 따르면 전날 낮 12시 30분께 점심으로 제공된 도시락을 섭취한 뒤 일부 인원들이 구토와 복통 및 설사 증상을 호소했다. 현장에서 48명의 유증상자가 발생해 부대 내에서 군의관에게 진료를 받았다.

군 관계자는 “서울 서초구 소재 예비군훈련장에서 동원훈련에 참여한 일부 예비군에게서 복통·설사 증상이 나타나 군과 보건당국이 관련 경위를 확인하고 있다”며 “군은 보건당국과 함께 역학조사를 진행 중으로 정확한 원인 확인과 추가 환자 발생 예방을 위한 조치를 시행하고 있다”고 밝혔다.

예비군 훈련과 관련한 안전 논란은 반복되고 있다. 지난 2024년 경북 예비군 훈련에서도 예비군 일부가 점심 도시락을 먹은 후 집단 식중독 증세를 보여 보건당국이 역학조사에 나선 바 있다.

특히 최근 군 당국이 예비군을 ‘미래 중요전력’이자 ‘통합방위태세의 핵심전력’으로 격상시키겠다고 공언한 상황에서, 예비군 훈련장 집단 식중독은 정책 추진동력을 정면으로 흔드는 악재로 작용할 수 있다.

육군은 이번 사태의 조사 결과를 토대로 예비군 급식·위생 시스템 전반을 재점검하고, 재발 방지 대책을 마련한다는 방침이다.