오는 18일까지 판교 넥슨 사옥 및 일대서 개최 AI 강연 확대…개발 9개 분야 51개 세션 운영 이정헌 “AI 시대, 이용자 이해·공감 중요해져” 강대헌 “유저와 쌓은 시간, 복제 못 할 경쟁력”

[헤럴드경제=차민주 기자] 넥슨이 ‘2026 넥슨 개발자 콘퍼런스(NDC 26)’을 개최하고 AI 시대 게임 산업의 흐름을 공개했다. 이정헌 넥슨 일본법인 대표는 이 자리에 참석해 “AI를 경쟁 상대가 아닌, 훌륭한 수단으로 정의하고 주도적으로 활용하는 태도를 갖춰야 한다”고 언급했다.

16일 넥슨은 국내 최대 게임 산업 지식 공유 행사 ‘NDC 26’이 개막했다고 밝혔다. 해당 행사는 오는 18일까지 3일간 경기도 판교 넥슨 사옥과 경기창조경제혁신센터에서 진행된다.

넥슨은 올해 NDC의 주요 화두로 AI를 꼽았다. 총 9개 분야 51개 세션을 통해 실제 개발 현장에서 AI를 접목한 사례와 시행 착오를 담은 발표를 선보일 계획이다. 아울러 AI 뿐만 아니라 기획·운영 노하우, 데이터 분석까지 이어지는 게임 산업의 최신 흐름도 다룬다.

이 대표는 환영사에서 “AI는 정보와 콘텐츠를 생성하고 분석하는 비용을 제로에 가깝게 낮추는 창작과 연산의 혁명”이라며 “AI가 잘하는 것은 답이 정해진 일이지만, 공감과 교감은 사람만이 할 수 있는 영역”이라고 했다.

그러면서 “모두가 같은 도구를 손에 쥔 시대에 차이를 가르는 것은 무엇을 만들 것인가에 대한 안목과 판단이며, 그 안목과 판단은 이용자에 대한 깊은 이해와 공감에서 나온다”며 “통찰과 경험을 서로 배우고 나누는 자리가 바로 NDC인 만큼 기술 변화가 빠를수록 그 가치는 더 커질 것”이라고 덧붙였다.

강대현 넥슨코리아 공동 대표는 이날 행사에서 ‘구현이 쉬워지는 시대, 우리는 무엇으로 경쟁하는가’를 주제로 기조강연을 선보였다.

우선 그는 “AI가 구현의 장벽을 낮추면서 경쟁의 무게 중심은 구현에서 맥락의 깊이로 이동하고 있다”고 진단했다. ‘맥락’은 개발자가 다진 노하우, 유저가 맺은 관계와 추억, 커뮤니티의 문화처럼 게임을 둘러싼 흐름을 의미한다. 강 대표는 오직 시간으로만 축적되는 이 자산을 ‘맥락 자본’이라 정의했다. 더불어 맥락이 서로 연결될수록 불어나는 ‘맥락의 복리’를 AI 시대의 경쟁력으로 제시했다.

이어 강 대표는 “유저와 함께 보낸 삶의 총합은 그 어떤 경쟁사도 그 어떤 AI도 복제할 수 없다”며 “누구나 사서 쓸 수 있는 인공지능 위에 또 하나의 AI인 축적된 지능을 쌓아가야 한다”고 강조했다.

행사 기간 판교 넥슨 사옥에서는 넥슨 지식재산권(IP) 기반 게임아트 전시회 ‘NEXTAGE’가 열린다. 넥슨컴퍼니 소속 아티스트들이 참여해 프로젝트 제작 과정에서 선보인 작품부터 팬아트까지 총 150여점이 공개된다. 이와 함께 게임 사운드 제작 과정을 체험하는 특별 기획전도 함께 진행된다. 사옥 주변 판교 콘텐츠거리에서는 버스킹 공연도 열린다.