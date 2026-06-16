15일 상호 업무협약 체결 및 회원 대상 생명지킴이 양성 교육 실시

[헤럴드경제(나주)=김경민기자]전남 나주시 보건소는 생명 존중 안심마을 사업의 일환으로 15일 나주시민회관에서 나주시새마을회와 업무협약을 체결하고, 회원 35명을 대상으로 생명지킴이 양성 교육을 실시했다고 밝혔다.

나주시보건소(정신건강복지센터)와 나주시새마을회는 이날 생명 존중 안심마을 조성을 위한 업무협약을 맺고, 지속적으로 자살 고위험군 발굴 및 연계, 생명 존중 캠페인, 자살 예방 홍보활동 등 다양한 분야의 사업을 추진하기로 했다.

특히 이날 실시된 교육은 생명 존중 안심마을 사업 참여를 앞둔 나주시새마을회 회원들의 자살 예방 역량을 강화하고 지역사회 내 자살 위험 신호를 조기에 발견해 적절한 도움을 줄 수 있는 생명지킴이를 양성하기 위해 마련됐다.

이번 교육에서는 자살에 대한 올바른 이해를 비롯해 자살 위험 신호 인지 방법, 위기 상황 시 대처 방법, 전문 기관 연계 절차 등을 안내했다.

나주시새마을회 회원들은 이번 교육을 통해 지역사회 생명 존중 문화 확산과 자살 예방 안전망 구축의 중요성을 공유하는 시간을 가졌다.

‘생명 존중 안심마을’이란 지역사회 자살 고위험군 발굴·연계·홍보 등 통합 지원 업무를 읍면동 및 유관기관과 협력해 추진하는 자살 예방 사업이다.

나주시는 현재 빛가람동, 금천면, 공산면, 금남동, 남평읍, 다시면 등 6개 읍면동을 중심으로 생명 존중 안심마을 사업을 운영하고 있으며 보건의료, 교육, 복지, 유통 판매, 공공기관 등 다양한 분야의 58개 기관·단체와 협력체계를 구축하고 있다.

이 밖에도 나주시보건소에서는 자살 고위험군 발굴 및 연계, 생명존중 인식개선 캠페인, 현수막 및 홍보물 게시, 생명지킴이 양성교육 등 다양한 활동을 추진하며 지역사회 전반에 생명 존중 문화를 확산시키고 있다.

한편, 우울감 등 혼자 감당하기 어려운 고민이 있을 경우 자살 예방 상담 전화(☎109) 또는 정신건강 상담 전화를 통해 24시간 전문 상담을 받을 수 있다.