해수부·해진공, 6년간 금융 지원 예선·도선업 포함, 중견선사까지 확대

[헤럴드경제=김선국 기자] 중동 전쟁과 글로벌 경기 둔화로 해운업 불확실성이 커지는 가운데 정부가 중소·연안선사 지원 규모를 1조1000억원으로 확대한다.

해양수산부와 한국해양진흥공사는 ‘제2차 중소선사 특별지원 프로그램(2026~2031)’을 마련하고 향후 6년간 총 1조1000억원 규모의 금융 지원을 실시한다고 16일 밝혔다.

지원 규모는 현재 운영 중인 1차 프로그램(2022~2026년) 5000억원보다 두 배 이상 늘었다. 1차 사업은 현재까지 선박금융과 투자보증, 이자 지원 등을 통해 3887억원이 집행됐다.

정부는 최근 중동 전쟁과 지정학적 리스크 확대로 해운업계의 자금 조달 부담이 커지고 있는 점을 고려해 지원 대상을 넓혔다고 설명했다.

기존에는 중소선사 중심이었지만 이번에는 예선업과 도선업을 새롭게 포함했다. 중소기업을 졸업한 뒤 지원 공백을 겪는 신규 중견선사도 지원 대상에 추가됐다.

금융 지원 조건도 완화된다.

선박담보대출 담보인정비율(LTV)은 기존보다 20%포인트 높여 최대 80%까지 적용한다. 대출이자 지원 한도 역시 대출원금 기준 20억원에서 30억원으로 확대된다.

해운조합이나 예선조합 등을 통해 2척 이상 선박을 공동 발주할 경우 금리 우대 혜택도 받을 수 있다.

해수부는 이번 프로그램이 선박 확보와 경영 안정에 어려움을 겪는 중소·연안선사의 유동성 부담을 덜어주는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

김혜정 해양수산부 해운물류국장은 “중소·연안선사와 예·도선사는 국내 해운산업의 중요한 기반”이라며 “경영에 어려움을 겪는 선사들에게 실질적인 도움이 되기를 기대한다”고 말했다.