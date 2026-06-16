농관원, 농업부 공무원 7명 초청 연수 잔류농약·중금속 분석 노하우 전수

[헤럴드경제=김선국 기자] 필리핀 농업부 공무원들이 한국의 농산물 안전관리 기술을 배우기 위해 방한했다.

국립농산물품질관리원은 공적개발원조(ODA) 사업의 일환으로 필리핀 농업부 소속 공무원 7명을 초청해 오는 7월 3일까지 3주간 농산물 안전관리 기술 연수를 진행한다고 16일 밝혔다.

이번 연수는 농산물 안전관리 역량 강화를 지원하기 위한 사업이다. 농관원은 2011년부터 아시아 개발도상국 농산물 안전관리 담당자를 대상으로 초청 연수를 운영해 왔으며 지금까지 13개국 161명이 교육을 받았다.

연수생들은 한국의 농산물 안전관리 제도를 비롯해 잔류농약, 중금속, 식중독균, 곰팡이독소 등 유해물질 분석 기술을 배우게 된다. 국가별 농산물 안전관리 체계를 공유하고 현장 적용 방안도 논의한다.

특히 농산물에 남아 있는 잔류농약을 극미량까지 분석할 수 있는 액체크로마토그래프-질량분석기(LC-MS/MS)를 활용한 실습 교육도 진행된다. 연수생들은 시료 전처리부터 분석 결과 도출까지 전 과정을 직접 수행하며 실무 역량을 높일 예정이다.

스마트팜 등 농산물 안전관리 현장을 견학하고 한국 전통문화 체험 프로그램에도 참여한다.

김철 농관원장은 “농산물 안전관리는 국민 건강은 물론 국제 교역에서도 중요한 분야”라며 “이번 연수가 개발도상국의 농산물 안전관리 역량 강화에 실질적인 도움이 되길 바란다”고 말했다.