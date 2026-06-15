[헤럴드경제=채상우 기자] 유치장에 입건된 마약사범이 자살 시도를 하는 사건이 발생했다. 담당 경찰관들은 관리 소홀로 감찰 조사를 받고 있다.

15일 뉴스1에 따르면 전북경찰청은 익산경찰서 소속 50대 A경감 등 유치장 관리자 3명을 감찰 조사 중이다.

A경감 등은 지난 4월2일 오후 2시30분쯤 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 유치장에 입감된 40대 남성 B씨에 대한 관리를 소홀히 한 의혹을 받는다.

B씨는 유치장 안에서 스스로 목숨을 끊으려 했으나 발견 직후 병원으로 옮겨져 치료받아 생명에 지장은 없는 것으로 전해졌다.

당시 근무자들을 상대로 감찰에 나선 전북경찰청 수사심의계는 유치 관리 업무를 맡은 A경감 등이 휴대전화를 반입해 사용하는 등 전반적인 유치인 관리를 소홀히 했다고 판단했다.

현행 경찰청 훈령 등에 따르면 유치장 근무자는 근무 시 휴대전화를 소지해선 안 되며, 유치인의 도주·자살 시도 등 유치장 질서를 해치는 행위를 예방하고 유치인 건강을 유지하는 데 주의를 기울여야 한다.

전북경찰청 관계자는 “당시 유치장 관리를 맡은 경찰관이 유치인 관리와 질서 유지 등을 제대로 처리하지 못했다고 봤다”며 “관련 서류는 감사계 측에 전달됐고 징계위원회 결정만 남아있는 상태”라고 했다.