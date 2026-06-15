행정 체제 개편에 따른 지방세 서비스 일시 중단에 따른 조치

[헤럴드경제=이태형 기자] 2026년 1기분 자동차세 납부 기한이 6월 30일에서 7월 3일로 연장된다. 이번 납기 연장은 오는 7월 1일 전남광주통합특별시 출범과 인천광역시 행정 체제 개편 사항을 시스템에 반영하려는 조치다.

행정안전부는 행정 체제 개편에 따라 6월 말 전국 위택스 서비스가 일시 중단됨을 고려해 1기분 자동차세 납부 기한을 애초 6월 30일에서 7월 3일로 사흘 연장한다고 15일 밝혔다.

시스템 중단 일시는 6월 26일 18시부터 6월 29일 8시까지, 6월 30일 18시부터 7월 1일 8시까지다.

행안부는 자동차세뿐만 아니라 26부터 7월 2일까지의 기간 중 신고·납부 기한이 도래하는 취득세 등 모든 지방세 세목도 신고·납부 기한을 7월 3일로 일괄 조정할 방침이다.

위택스 중단 기간에는 온라인 계좌이체, 텔레뱅킹(ARS) 등 모든 경로를 통한 지방세 납부가 불가능하다. 다만, 이미 신청해 둔 자동 납부 처리는 시스템 중단과 상관없이 정상적으로 이뤄진다.

위택스는 물론 정부24, 무인민원발급기 등을 통한 여러 증명(제증명) 발급 서비스도 함께 중단되므로 납세증명서 등이 필요한 경우 반드시 사전에 발급받아야 한다. 기타 위택스 이용과 관련한 상세한 사항은 정부민원안내콜센터 110번을 통해 안내받을 수 있다.

한편, 자동차세는 자동차 소유자에게 매년 6월과 12월에 절반씩 나눠 부과된다. 연 세액을 한꺼번에 내는 연납을 신청해 내면 다음 달 1일부터 연말까지의 세액 중 5%를 공제받을 수 있다.

연납은 1월, 3월, 6월, 9월의 16일부터 말일까지 위택스 누리집 또는 각 지방정부 세무부서를 통해 신청할 수 있다. 이번 6월 연납 신청 기간도 시스템 전환 작업을 고려해 납부 기한과 같이 7월 3일까지로 조정된다.

송경주 행안부 지방재정경제실장은 “이번 시스템 중단으로 인한 불편 사항에 대해 국민 여러분의 너그러운 양해를 부탁드린다”며 “연장된 납부 기간을 놓치지 않도록 당부드리며, 앞으로도 국민의 납세 편의를 높이기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.