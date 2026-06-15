[헤럴드경제(안양)=박정규 기자] 지난 13일 오후 5시 국가 무형 유산 남사당놀이 이수자인 권원태 명인의 줄타기 공연이 장식했다. 허공을 가르는 아슬아슬한 줄타기 묘미에 관람객들의 탄성과 박수가 쏟아졌다.

‘제40회 안양단오제’가 시민들의 뜨거운 참여 속에 마무리됐다.

안양시는 오는 19일 단오(음력 5월 5일)를 맞아 지난 13일 오후 2시부터 오후 6시까지 만안구 삼덕공원에서 안양문화원 주관으로 단오 축제를 개최했다고 15일 밝혔다.

1979년 전통문화 계승·발전을 위해 시작된 안양단오제는 올해로 40회를 맞이하며 지역의 대표 향토 축제로 자리 잡았다.

주말을 맞아 행사장에는 가족 단위 시민 등 2천여 명이 찾았다. 시민들은 20여 개의 체험 부스에서 창포물 머리 감기, 활쏘기, 전통 다도, 떡메치기 등 도심에서 접하기 어려운 전통문화를 체험했다.

행사장 중앙에서는 오후 2시 시민의 안녕과 도시 발전을 기원하는 ‘단오 기원제’가 막을 올렸다.