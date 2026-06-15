‘2026 안전캠페인’ 사내 바자회 수익금 기부 “안전문화 확산과 임직원 소통 강화”

[헤럴드경제=서재근 기자] 티웨이항공이 지난 4월 진행한 ‘2026 안전캠페인’ ESG(환경·사회·지배구조) 자원순환 사내 바자회 수익금을 세이브더칠드런 ‘장애아동놀이지원사업’에 기부했다고 15일 밝혔다.

‘2026 안전캠페인’은 ‘세이프티 체크-인 2026: 새 이름으로 이어가는 안전’을 슬로건으로 최근 ‘트리니티항공’ 으로의 사명 변경 등 대대적인 변화를 이어가는 시점에서 항공사의 핵심 가치인 ‘안전’을 다시 한번 점검하고 임직원 간 공감대 및 소통을 형성하기 위해 마련됐다는 게 회사 측의 설명이다.

이번 캠페인은 임직원들이 자발적으로 참여하고 즐길 수 있는 체험형 프로그램 위주로 진행됐다. 특히 임직원 기증 물품으로 운영한 ESG 자원순환 사내 바자회를 통해 마련된 수익금을 세이브더칠드런 ‘장애아동놀이지원사업’에 기부해 의미를 더했다.

‘장애아동놀이지원사업’은 복지 사각지대에 놓인 발달장애 아동들의 놀이 경험과 상호작용을 촉진해 사회성 발달과 자립을 지원하는 사업이다.

이번 기부금은 장애아동의 발달 수준과 특성을 고려한 개별 놀이활동 지원을 위해 사용되며, 미술·공예, 언어·인지발달, 체육·요리 등의 주제로 구성된 놀이KIT를 활용한 아동 맞춤형 놀이 프로그램 운영을 통해 장애아동의 건강한 성장과 발달을 도울 예정이다.

티웨이항공 관계자는 “임직원들의 자발적인 참여로 마련된 바자회 수익금이 도움이 필요한 아동들에게 의미 있게 전달되어 더욱 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 안전을 최우선 가치로 삼는 동시에 지역사회와 함께 성장할 수 있는 다양한 사회공헌활동을 지속해 나가겠다”고 말했다.

한편, 티웨이항공은 지난 2018년부터 국제아동권리 NGO 세이브더칠드런과 기내 모금 캠페인 ‘기브 투게더’를 진행해 왔다. 이를 통해 조성된 모금액은 ▷국내 아동 지원 사업 ▷초등학교 놀이환경 개선 사업 등 아동을 위한 사업에 사용됐다.

앞서 지난달에는 가정의 달을 맞아 임직원과 가족들이 세이브더칠드런이 주최한 ‘2026 국제어린이마라톤’에 참여, 참가비 전액을 기부했다.