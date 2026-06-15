신안산선 사고 후 안전대책 간담회 고용노동부 장관 주재…“안전인력 정규직화”

[헤럴드경제=권제인 기자] 장인화 포스코홀딩스 회장은 신안산선 복선전철 공사 현장 산업재해를 계기로 그룹 전반의 안전관리 체계를 전면 재점검하고 재발 방지 대책을 강화하기로 했다고 15일 밝혔다.

장 회장은 이날 김영훈 고용노동부 장관 주재로 열린 포스코그룹 안전관리 점검 및 재발방지 대책 간담회에서 “그룹 전 사업장에서 동일 재해가 반복해서 발생하지 않도록 하겠다”며 “안전예산 확보와 관련 투자를 포함해 회사가 가용할 수 있는 모든 역량을 동원해 산업안전부문에서 국민들의 신뢰를 회복하겠다”고 약속했다.

이날 간담회는 지난 9일 포스코이앤씨 신안산선 3-2복선전철 현장 산업재해 발생 이후 고용노동부가 포스코그룹의 안전경영 방침을 쇄신을 요구하고, 강도높은 재발방지 대책 수립과 이행을 촉구하기 위해 마련됐다.

이 자리에는 장 회장을 비롯해 유인종 포스코세이프티솔루션 사장, 이희근 포스코 사장, 송치영 포스코이앤씨 사장 등 그룹 주요 경영진들이 참석해 사업회사별 안전대책 및 동일사업장 반복발생 사고 근절방안에 대해 발표했다.

김 장관은 신안산선과 같은 특별히 위험한 현장은 특별한 대책이 마련되어야 한다고 강조했다. 이를 위해서는 안전투자가 확대돼야 한다며 현장에서 안전활동이 실질적으로 작동되도록 안전보건관리자 고용확충 등 실질적인 개선과 실행을 촉구했다.

장 회장은 “그룹 내외부 어떠한 전문가의 의견도 수용하겠다”고 밝혔다. 이어 “깊이가 70미터에 달하는 포스코이앤씨의 신안산선 공구는 두 배 이상 높은 위험사업장임을 감안해 모든 공구의 현장 안전전문인력을 정규직화하고 법정인원보다 증원 배치했다”며 “세계 최고 안전전문회사의 감독관을 신안산선 전 현장에 집중 배치하여 공사완료 시까지 철저히 관리하여 재발되지 않도록 하겠다”고 말했다.

포스코그룹은 신안산선 사고 이후로 건설, 철강 등 전 그룹사 사업장의 안전관리 체계를 다시 한 번 점검하고 혁신할 계획이다.