결혼 앞둔 소방관 극단 선택 유족 감찰 요구 묵살 의혹 “개탄스럽다…내각에 조치 지시”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 11일 광주에서 발생한 여자 소방관의 죽음과 관련한 유족의 감찰 요구 묵살 의혹과 관련해 “조사결과 음주 강요, 감찰 조사요구 묵살이 사실로 드러나면 징계는 물론 형사처벌에 민사 손해배상후 구상청구까지 할 수 있는 최대치의 문책을 하겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 “아직도 이런 구태 공직자들이 있다니 참으로 개탄스럽다”면서 이같이 말했다.

이 대통령이 글과 함께 공유한 SBS 보도에 따르면 지난해 10월 광주소방본부 소속 20대 여성 공무원 A 씨는 극단적인 선택을 했다. 이에 광주소방본부가 사망 원인을 남자친구와의 관계 어려움으로 공문에 적시했다. 그러자 A씨의 약혼자 B씨는 A씨가 직장 내 과도한 음주 문화에 어려움을 겪었던 정황을 바탕으로 감찰을 요구했지만, 받아들여지지 않았다고 한다. 5개월뒤 유족이 소방 노조와 함께 소방청을 방문한 뒤에야 감찰이 시작된 것으로 드러났다.

이에 이 대통령은 “회식, 음주강요 등 소방관의 사망원인과 경위는 물론 감찰조사 요청 묵살 경위까지 철저히 조사하되 조사주체는 객관성을 담보할 수 있도록 소방청이 아닌 국무조정실로 하겠다”면서 “조사결과 음주 강요, 감찰 조사요구 묵살이 사실로 드러나면 징계는 물론 형사처벌에 민사 손해배상후 구상청구까지 할 수 있는 최대치의 문책을 하겠다”고 했다.

이어 “다시는 이 나라에서 회식 음주 강요 같은 직장내 악성 갑질이나 부정부패 은폐묵살은 꿈도 꿀 수 없도록 하겠다”고 강조했다.

이 대통령은 거듭 “내각에 조치를 지시했다”면서 “삼가 고인의 명복을 빌며, 유가족 친지들에게도 깊은 위로말씀을 드린다”고 적었다.