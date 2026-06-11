윤상현·유의동·최형두 의원 주최 ‘신보수 노선의 방향’ 긴급토론회

[헤럴드경제=양대근 기자] “국민들께서는 변화와 혁신, 통합, 그리고 자유민주주의를 지켜낼 대안세력이 되어 달라고 끊임없이 요구해 왔지만 우리는 충분히 응답하지 못했습니다.” (윤상현 의원)

윤상현·유의동·최형두 국민의힘 의원은 11일 국회의원회관에서 ‘6·3 지방선거 평가를 기초로 한 신보수 노선의 방향’ 긴급토론회를 개최하고, 지방선거 이후 국민의힘이 나아가야 할 방향과 보수 재건의 과제를 논의했다고 밝혔다.

이번 토론회는 지선에서 확인된 국민의 민심을 겸허히 수용하고, 변화하는 정치 환경 속에서 국민의힘이 어떤 비전과 가치로 국민의 신뢰를 회복할 것인지 모색하기 위해 마련됐다.

좌장을 맡은 윤 의원은 환영사에서 “6·3 지방선거 패배는 이미 예견된 결과였다”며 “이 패배가 예견됐음에도 우리는 너무 많은 부분에서 침묵했다”며 “우리는 그 침묵했던 비겁함에 대해 분노해야 한다”고 강조했다.

그는 “당에 대한 분노와 슬픔 없이 살아가는 것은 당을 사랑하지 않는 것”이라며 “지금 필요한 것은 현실을 외면하는 안일함이 아니라 국민의 목소리를 정면으로 마주하는 용기”라고 밝혔다.

윤 의원은 “지금 우리 당은 마치 공동묘지의 평화 속에 있는 것처럼 너무 조용하다”며 “국민의힘은 근본부터 다시 시작하겠다는 각오로 전면적인 재창조에 나서야 한다. 보수 재건은 사람 몇 명을 바꾸는 문제가 아니라 당의 철학과 노선, 미래 비전을 다시 세우는 일”이라고 강조했다.

아울러 보수의 정체성과 관련해서도 “한미동맹을 만들고 산업화를 이루고 세계 10위권 경제를 만든 것이 대한민국 보수의 역사”라면서 “이제 국민의힘은 ‘지키는 보수’를 넘어 국민의 삶을 개선하고 국가의 미래를 설계하는 ‘만드는 보수’로 거듭나야 한다”고 강조했다.

토론회에서는 김형준 배재대학교 석좌교수가 ‘보수 재건의 조건과 전망 : 정당재편성 이론을 중심으로’를 주제로 발제했으며, 이상일 전 여의도연구원 부원장이 토론자로 참여해 지방선거 이후 보수 진영의 과제와 신보수 노선의 방향에 대해 심도 있는 논의를 진행했다.

이날 참석자들은 “지방선거를 통해 확인된 국민의 뜻을 겸허히 받아들여야 한다”는 데 공감하고, 국민의 신뢰를 회복하기 위한 성찰과 혁신, 보수의 본질적 가치 위에 미래 비전을 더하는 새로운 보수 노선 정립이 필요하다는 데 뜻을 함께했다.