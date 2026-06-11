다양한 로봇 활용 창고 자동화 실증 RX 플랫폼 ‘피지컬웍스’ 로봇 학습

LG CNS가 LX판토스와 손잡고 휴머노이드 로봇과 셔틀 로봇을 연계한 물류 자동화 시스템을 구축한다.

11일 LG CNS는 LX판토스와 로봇 기반 ‘차세대 스마트물류 구축’을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다. LX판토스는 전 세계 380여개 물류 거점 네트워크를 기반으로 포워딩부터 계약물류, 라스트마일 배송, 이커머스 물류까지 전방위 물류 서비스를 제공하는 종합 물류기업이다.

양사는 이번 협약을 계기로 LX판토스의 메가와이즈 청라 물류센터에 로봇을 활용한 물류 자동화 시스템을 마련할 계획이다.

우선 LG CNS는 휴머노이드와 셔틀 로봇을 연계해 LX판토스의 물류센터 업무 전 공정의 자동화를 검증한다. 예를 들어 셔틀 로봇이 창고에서 출고 예정 물품을 반출하면 휴머노이드 로봇이 물품을 받아 자동분류 설비 또는 로봇에 적재해준다. 아울러 분류된 물품은 목적지별로 출고된다.

LG CNS는 LX판토스가 확보한 물류 현장 데이터를 기반으로 로봇을 학습시킬 예정이다. 학습에는 자체 로봇 학습 플랫폼 ‘피지컬웍스 포지’를, 로봇 운영에는 통합 관제 플랫폼 ‘피지컬웍스 바통’을 활용한다.

로봇 하드웨어는 물류 로봇 ‘모바일 셔틀’을 활용한다. 이는 LG CNS가 지난 3월 투자한 미국 로봇 전문 기업 덱스메이트의 휠타입 휴머노이드 로봇과 자체 개발한 제품이다. 물류창고 선반 내에서 초당 1.5m 속도로 이동하며, 1대당 최대 1500kg의 물품을 적재하고 운반할 수 있는 것이 특징이다. LG CNS는 이번 협력을 계기로 LX판토스 물류현장의 반복 업무 부담을 줄이고, 작업 환경을 안정적으로 구현한단 방침이다.

더불어 양사는 물류 자동화 프로세스를 시연하는 실증공간인 ‘TDL 랩’을 올해 하반기 중 구축한다. 향후 외부 고객 대상 물류 로봇 사업화도 추진할 계획이다.

박상균 LG CNS 통신/유통/서비스사업부장은 “이번 업무협약은 다양한 로봇과 학습·운영 플랫폼을 활용한 물류현장 적용 가능성 실증 프로젝트”라며 “LX판토스와 함께 물류 현장의 생산성과 운영 효율 향상에 이바지해 나가겠다”고 밝혔다. 차민주 기자