CNN “이란 전쟁 개전 몇 주 전부터 군사·정보 인력 배치”

[헤럴드경제=정목희 기자] 이스라엘이 아제르바이잔 영토 내 비밀 군사기지를 구축하고 이를 활용해 대(對)이란 군사작전을 수행해 왔다는 주장이 제기됐다.

미 CNN 방송은 4일(현지시간) 사안에 정통한 소식통 4명을 인용해 이스라엘이 중동 전역에 비밀 군사기지 네트워크를 구축했으며, 특히 이란 북부와 국경을 맞댄 아제르바이잔 남부 지역에 정예 군사·정보 인력을 배치했다고 보도했다.

보도에 따르면 이스라엘 특수부대와 정보기관 모사드(Mossad) 요원들은 아제르바이잔에서 드론 작전과 정보 수집 임무 등을 수행한 것으로 알려졌다.

이스라엘군은 이를 통해 전쟁 기간 이란 북부를 감시할 수 있는 핵심 거점을 확보했으며, 일부 병력은 이란 북서부 타브리즈에서 불과 96㎞ 떨어진 지점까지 진출한 것으로 전해졌다.

특히 이스라엘은 지난 2월 28일 시작된 이란과의 전쟁에 앞서 이미 수주 전부터 아제르바이잔에서 비밀 작전을 준비해 왔다고 소식통들은 주장했다.

CNN에 따르면 이스라엘은 전쟁 발발 몇 주 전인 올해 1월 중순부터 현지에서 관련 작전을 준비하기 시작했다.

당시는 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 반정부 시위 유혈 진압을 비판하며 군사적 대응 가능성을 거론하던 시기였다.

이스라엘은 미국 정부의 강경한 움직임에 발맞춰 아제르바이잔에 정보 수집 장비를 설치했고, 트럼프 대통령이 대이란 공습 계획을 일단 철회한 뒤에도 스텔스기를 동원해 독자적으로 도청 장치 설치를 이어간 것으로 알려졌다.

아제르바이잔은 자국에 이스라엘의 비밀 군사기지가 건설됐다는 주장을 강력히 부인했다.

주미 아제르바이잔 대사관 대변인은 CNN에 보낸 입장문에서 “아제르바이잔 영토가 제3국에 대한 작전에 이용됐다는 근거 없는 주장을 단호히 거부한다”고 밝혔다.

앞서 이스라엘은 이라크와 아랍에미리트(UAE), 소말릴란드 등지에도 비밀 군사기지를 건설한 것으로 알려졌다.

이스라엘군이 이란의 서부·남부·북부 국경선을 따라 타국 영토에 군사기지를 구축하고, 이를 대이란 군사작전에 활용했다는 것이다.