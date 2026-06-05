‘한국의 갯벌 2단계’ 자문기구 심사 통과 2021년 4개 갯벌 최초 등재 이후 낭보 여수·고흥·무안·서산 갯벌 추가 전망 오는 7월 부산서 최종 등재 여부 확정돼

[헤럴드경제=김명상 기자] ‘한국의 갯벌 2단계’가 유네스코 세계유산 확대 등재 권고를 받아 최종 등재 가능성이 커졌다. 이번 유네스코 자문기구의 등재 권고는 한국 갯벌의 탁월한 보편적 가치를 세계적으로 재확인하고 확대 보전하는 중요한 계기가 될 전망이다.

국가유산청과 해양수산부는 5일 유네스코 세계유산센터로부터 세계유산위원회의 자연유산 분야 자문기구인 국제자연보전연맹(IUCN)의 심사 결과 ‘한국의 갯벌 2단계’가 세계유산 확대 등재 권고를 통지받았다고 발표했다.

국제자연보전연맹은 ‘한국의 갯벌 2단계’가 과학이나 보존의 관점에서 멸종위기종 등 생물학적 다양성의 현장 보존을 위해 가장 중요하고 의미있는 자연 서식지를 뜻하는 등재기준 10번을 충족한다고 평가했다. 이에 따라 기존 ‘한국의 갯벌’ 세계유산의 경계를 대폭 수정하는 중대한 경계 변경을 승인할 것을 세계유산위원회에 권고했다. 또한 해당 유산이 세계유산협약 이행을 위한 운영지침 상 유산 기준, 완전성, 보호 및 관리 요건을 충족한다고 판단했다.

국제자연보전연맹(IUCN)과 같은 유네스코 자문기구의 ‘등재 권고’는 유네스코 세계유산 최종 등재를 위한 결정적인 단계이다. 자문기구의 심사 결과는 등재, 보류, 반려, 등재 불가의 4가지로 나뉘는데, 이 중 ‘등재 권고’를 받은 유산이 본회의에서 뒤집히는 경우는 극히 드물다.

이번 2단계 확대 등재 신청은 기존의 세계유산에 ▷ 여수갯벌 ▷ 고흥갯벌 ▷ 무안갯벌 ▷ 서산갯벌을 더해 구성요소와 유산의 면적을 확대한 것이다. 등재를 확정할 경우 ‘한국의 갯벌’은 ▷ 보성-순천-여수-고흥갯벌 ▷ 신안-무안 탄도만 갯벌 ▷ 무안 함해만 갯벌 ▷ 고창갯벌 ▷ 서천갯벌 ▷ 서산갯벌 등 총 6개 요소로 구성된 연속유산이 된다.

‘한국의 갯벌’은 지난 2021년 제44차 세계유산위원회에서 서천갯벌, 고창갯벌, 신안갯벌, 보성-순천갯벌 등 4개 갯벌의 가치를 인정받아 세계유산목록에 등재됐다. 당시 세계유산위원회는 등재결정과 함께 유산의 탁월한 보편적 가치를 더욱 강화하기 위해 추가 갯벌 지역을 포함하는 2단계 확대 등재를 추진할 것을 권고한 바 있다.

국제자연보전연맹은 이번 확대 등재 권고와 함께, 향후 잠재적 탁월한 보편적 가치를 지닌 추가 갯벌 지역에 대한 분석과 지역사회 지지 확보 노력을 지속할 것을 제안했다. 이와 함께 전통적인 어업 및 갯벌 자원 채취 관행이 지속가능하게 계승될 수 있도록 할 것과, 황해 생태계와 동아시아-호주 철새이동경로의 핵심 서식지 보전을 위해 관련 당사국들과의 국제협력을 지속적으로 강화할 것을 권고했다.

‘한국의 갯벌 2단계’의 최종 등재 여부는 오는 7월 부산에서 개최되는 제48차 유네스코 세계유산위원회에서 결정될 예정이다. 국가유산청과 해양수산부는 관련 지방자치단체, 지역사회, 한국의갯벌세계유산등재추진단 등과 긴밀히 협력해 ‘한국의 갯벌’의 세계유산 가치 보전과 관리를 강화하는 한편, 국제자연보전연맹의 권고사항을 충실히 따라 이번 세계유산위원회에서 최종 등재 결정될 수 있도록 적극 대응할 계획이다.