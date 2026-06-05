17개 부처·청 참여한 올해 시행계획 심의 농어촌서비스기준 개선 추진…실무위원회 반기별 개최

[헤럴드경제=김선국 기자] 정부가 농촌 체류형 복합단지 조성, 농촌 왕진버스 운영, 지역 공공병원 기능 강화 등을 담은 2026년 농어촌 삶의 질 향상 시행계획을 점검하고 범정부 협력을 강화하기로 했다.

농림축산식품부는 5일 정부세종청사에서 송미령 장관 주재로 농어업인 삶의 질 향상 및 농어촌 지역개발위원회(삶의질위원회) 실무위원회를 열고 농어촌 삶의 질 향상을 위한 정책 추진 방향을 논의했다고 밝혔다.

이번 회의는 그동안 서면회의 중심으로 운영되던 실무위원회를 대면회의로 전환해 개최한 것으로, 해양수산부·교육부·기후에너지환경부 등 10개 부처·청과 농업인단체, 농·수협중앙회, 전문가 등이 참석했다.

회의에서는 제5차 농어촌 삶의 질 향상 기본계획(2025~2029년)에 따른 연차별 추진 실적과 향후 계획을 비롯해 농어촌서비스기준 점검 결과, 농어촌영향평가 결과, 위원회 운영 개선 방안 등 5개 안건을 심의했다.

2025년 시행계획 추진실적 점검·평가 결과 대부분 과제는 계획대로 추진됐지만 일부 과제에 대해서는 정책 효과를 높이기 위한 보완이 필요하다는 전문가 의견이 제기됐다. 정부는 본위원회 심의를 거쳐 보완 대상 과제를 확정한 뒤 소관 부처별 개선방안을 마련할 계획이다.

이날 실무위원회는 제5차 기본계획과 국정과제에 맞춰 17개 부처·청이 추진할 2026년 삶의 질 시행계획도 심의했다.

주요 사업으로는 ▷농촌융복합산업 지원 강화 ▷농촌 체류형 복합단지 조성 ▷농촌 왕진버스 및 이동장터 운영 ▷지역거점 공공병원 및 지역 보건의료기관 시설·인력 보강 ▷슬레이트 지붕 철거 지원 ▷하수도 및 LPG 공급망 확대 ▷문화가 있는 날 확대 등이 포함됐다.

농어촌서비스기준 점검 결과에 대해서는 목표에 미달한 항목의 원인을 분석하고 개선방안을 논의했다. 정부는 2029년까지 목표를 달성할 수 있도록 단계적으로 개선해 나간다는 방침이다.

또 농어촌영향평가를 통해 ▷도·농 간 고령자 주거복지 격차 개선 ▷식품사막 최소화 과제의 개선 방향을 심의했다. 올해 평가 과제로는 ▷아이돌봄서비스 확대 ▷어촌공동체·마을기업 창업 지원이 선정됐다.

농식품부는 삶의질위원회의 정책 조정 기능을 강화하기 위해 실무위원회를 반기마다 개최하고 분과위원회 운영도 활성화하기로 했다.

송미령 농식품부 장관은 “농어촌은 변화하는 여건 속에서 새로운 발전의 기회를 만들어가야 할 중요한 시점에 있다”며 “삶의질위원회를 통해 현장의 목소리가 정책에 충실히 반영되고 농어촌 주민이 체감할 수 있는 정책 성과를 만들어 나갈 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.