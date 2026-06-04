[헤럴드경제(김천)=김병진 기자]배낙호 김천시장 당선인이 4일 제9회 전국동시지방선거에서 승리를 거두며 당선 소감을 통해 “저를 믿고 지지해주신 시민 여러분의 현명한 선택과 깊은 신뢰에 머리 숙여 감사드린다”며 “시민을 가장 먼저 생각하는 시장이 되겠다”고 밝혔다.

이어 “시민의 선택과 기대를 가슴에 새기고 겸허한 마음으로 시정을 이끌어 나가겠다”며 “시민을 가장 먼저 생각하는 시장, 약속을 행동으로 실천하는 시장, 신뢰받는 시장이 될 것”을 약속했다.

또 “선거 기간 골목골목을 누비며 함께해 준 선거운동원과 지지자들이 흘린 귀한 땀방울을 평생의 훈장으로 가슴 깊이 간직하겠다”며 “그 성원에 반드시 군정 성과로 보답하겠다”고 전했다.

배낙호 김천시장 당선인은 ”선거 과정에서 제시한 10대 공약은 김천의 미래를 위해 준비한 시민과의 약속”이라며 “이제 그 약속을 책임 있게 실천해 시민들이 일상 속 변화를 직접 체감할 수 있도록 책임 있는 시정을 펼쳐 나가겠다”고 말했다.