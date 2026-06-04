[헤럴드경제=박지영 기자]6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 여파가 하루 넘어 이어지고 있다. 시위대가 투표소 봉쇄 시위를이어가면서 투표함 반출 저지가 장기화하고 있다.

4일 연합뉴스에 따르면 이날 오후 5시께 보수 성향 유튜버, 시민 등 약 350여명(경찰 비공식 추산)이 잠실7동 제2투표소 입구를 봉쇄하고 선거 무효를 주장하고 있다.

시위대는 전날 오후 10시께부터 모여 대열을짠 채 투표함 반출을 막고 있다. 오전 일부 시위대가 자리를 떴으나 온라인서 집결 독려 활동이 벌어져 다시 증가했다.

이날 오후부터 비가 쏟아지면서 참가자들의 옷과 머리카락은 대부분 젖은 상태였지만 대치가 풀릴 기미는 보이지 않는 상태다. 상당수가 투표소 앞에 남아 구호를 이어갔다.

경찰은 기동대 8개 중대 등 약 470명을 현장에 배치한 채 상황을 관리하고 있다. 서울경찰청에 따르면 전날 오후 6시부터 12시간 동안 서울 지역 투표 관련 112 신고는 총 164건 접수됐다. 이 가운데 잠실7동 제2투표소 관련 신고가 135건으로 대부분을 차지했다.

선거관리위원회는“서울시선관위가 잠실7동 제2투표소를 방문해 투표함을 개함해야 해당 선거구의 당선인 결정이 가능하다”며 “투표함 이송이 가능해지는 대로 송파구선관위 개표소로 해당 투표함을 이송할 예정이다. 개표 참관인들의 참관하에 개표하고, 당선인을 결정한다”고 설명했다.

한편 보수 성향 시민단체인 서민민생대책위원회가 전날 ‘투표용지 부족 사태’에 연루된 선거관리위원회 주요 인사들을 직무유기 등으로 고발한 사건은 이날 서울경찰청 광역범죄수사대에 배당됐다.