[헤럴드경제=주소현 기자] 조국 조국혁신당 대표는 4일 6·3 지방선거 결과에 책임지고 물러나겠다고 밝혔다. 범민주진영의 연대와 통합을 강조했던 조 대표가 정작 경기 평택시을 국회의원 재선거에서 단일화를 이루지 못하고 낙선한 데 따른 결정으로 풀이된다.

조 대표는 이날 자신의 페이스북을 통해 “이번 선거에서 혁신당의 이름으로 새로운 희망의 길을 열지 못했다. 모두 제가 부족했던 탓”이라며 이같이 당대표 사퇴 의사를 밝혔다.

조 대표는 “저는 잠시 멈추지만 당원 동지들은 당당하게 직진해 달라”며 “6·3 선거 결과로 인해 범민주진영 내부 논쟁과 균열이 예상되지만, 혁신당이 열두 석을 가진 진보개혁적 원내 3당이란 사실은 변하지 않는다”고 적었다.

이어 조 대표는 “새 지도부와 함께 혁신당의 DNA를 더욱 강하고 단단하게 만들어 달라”며 검찰개혁 및 사회 대개혁 완수를 당부했다.

그러면서 조 대표는 “저 또한 전투에서 지치지 않겠다. 한 번의 전투에서 졌다고 전쟁을 포기하는 법은 없다”며 “저 자신을 성찰하고 담금질하면서 다음을 준비하겠다”고 했다.