강유정 수석대변인 춘추관서 브리핑 “행정부 권한 사용해 책임 물어야” 전남광주통합특별시 관련 “준비 차질 없이 이행하라”

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령은 4일 전날 치러진 6·3지방선거 과정에서 일부 투표소의 투표용지 부족 사태와 관련해 “민주공화국에서 무엇보다 철저해야 할 선거 관리에 납득하기 쉽지 않은 허점이 발생한 점에 대해 매우 큰 유감을 표한다”고 말했다.

강유정 청와대 수석대변인은 이날 춘추관에서 브리핑을 열고 “이 대통령이 모든 국가기관은 국민의 신성한 참정권 행사 과정에 조금의 빈틈이 없도록 만반의 준비를 다 해야 할 책무가 있다고 했다”면서 이같이 밝혔다.

이어 이 대통령은 “관계기관은 행정부가 가진 권한과 책임을 모두 사용해 문제 발생 이유를 명확하게 밝히고, 또 책임질 것이 있다면 명확하게 책임을 물어야 하겠다”라고 주문했다.

강 수석대변인은 이 대통령이 언급한 행정부의 권한을 사용해 어떤 책임을 물을 수 있는지와 관련한 질문에 대해서는 “선관위에 대한 행정부의 직접적 제재를 의미한건 아니다”면서 “선관위는 이번 사안을 매우 무겁게 받아들여서 스스로 점검과 필요한 후속조치에 나서야 할 것이라는 의미를 담고 있다”고 설명했다.

그러면서 “청와대는 관련 사안을 엄중히 주시하고 있다”고 강조했다.

중앙선거관리위원회에 따르면 전날 오후 6시20분 기준 서울 송파구 12곳, 강남구 1곳, 광진구 1곳 등 총 14개 투표소에서 투표용지 부족 사태가 발생했다.

또 이날 대수보 회의에서 이 대통령은 전남광주통합특별시에 관해 “지방자치 역사상 최초의 광역시도 통합인 만큼, 성공적 출범을 위해 분야별로 준비를 차질 없이 이행하라”고 주문하기도 했다.

강 수석대변인은 “지방정부와 중앙정부 간 협력 관계 고도화 방안에 대해서는 국민주권 정부의 국정 철학이 지방 우선 원칙인 만큼 민선 9기에서는 지방을 국정운영 동반자로 삼고 지방과 중앙의 협력 관계를 실질화해 주민의 삶의 질을 제고해야 한다는 내용이 보고됐다”라고 말했다.

전남광주통합특별시는 전라남도와 광주광역시가 통합돼 설치되는 특별시로, 오는 7월 1일 공식 출범할 예정이다. 전날(3일) 진행된 지방선거를 통해 초대 시장으로 민형배 더불어민주당 후보가 당선됐다.