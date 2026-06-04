교육사업 둔화 타개책 다각화 추진 ‘브레이니 아이+’ 등 건기식만 4종

교육회사 교원 빨간펜이 성장케어 분야로 사업영역을 확장해 주목된다.

이 회사는 지난 2023년 어린이 키 성장 건강기능식품 ‘키클랩 HT042’을 처음 선보였다. 2024년에는 ‘브레이니 아이(Brain-IEye)’란 눈건강 관련 제품도 출시했다.

올해 들어서는 지난 1월 과민반응에 의한 코상태 개선에 도움을 줄 수 있는 ‘노즈솔루션’을 새로 내놓았다. 최근엔 ‘브레이니 아이’에 기억력 개선 기능성을 추가한 ‘브레이니 아이+’(사진)도 발매해 건기식 제품계열을 계속 늘려가고 있다.

교육·학습지 사업의 성장 둔화를 타개하려는 전략으로 풀이된다. 향후 건기식 외에도 교원그룹 내 상호잠식(카니벌라이제이션) 우려가 없는 사업으로 수평적 확대가 예상된다.

교원 측도 “기업으로서 성장은 핵심 가치”라며 “여러 사업이 검토되고 있는 것으로 안다”고 했다.

한편 리뉴얼 제품 ‘브레이니 아이+’는 기억력 개선 기능성 원료인 ‘현삼추출물’이 핵심 원료로 적용됐다. 식품의약품안전처의 개별인정형 기능성원료로 인정받았다. 기억력 개선 외 눈 피로도 개선에 도움을 줄 수 있다고 한다. 이밖에 루테올린배당체(L7DG)를 함유한 차즈기추출물도 포함돼 눈 피로도 개선에 도움을 줄 수 있다고 회사 측은 설명했다.