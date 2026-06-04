[헤럴드경제=정목희 기자] 우크라이나가 ‘러시아판 다보스포럼’으로 불리는 상트페테르부르크 국제경제포럼(SPIEF) 개막을 앞두고 러시아 제2도시 상트페테르부르크를 드론으로 공격했다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 3일(현지시간) 엑스(X·옛 트위터)에 연기가 치솟는 석유 저장시설 영상을 올리며 “밤사이 러시아 영토 내 주요 시설들이 타격을 받았고, 그중에는 상트페테르부르크 석유터미널도 포함됐다”고 밝혔다.

그는 “평화를 앞당기기 위해 추진 중인 우크라이나의 장거리 타격 계획이 정확히 실행되고 있다”며 “해당 시설은 우크라이나 국경에서 약 1100㎞ 떨어져 있지만 러시아의 전쟁 수행을 지원하는 역할을 하고 있다”고 주장했다.

AFP통신에 따르면 알렉산드르 베글로프 상트페테르부르크 시장은 이번 공격으로 시내 3개 구역의 기반시설이 피해를 입었지만 사망자는 발생하지 않았다고 밝혔다.

인접한 레닌그라드주의 알렉산드르 드로즈덴코 주지사는 밤사이 러시아 방공망이 드론 59대를 격추했다고 발표했다.

이번 공격의 여파로 상트페테르부르크 풀코보 공항은 수 시간 동안 운영이 중단됐다. 로이터통신은 현지 언론을 인용해 30편이 넘는 항공편이 지연되거나 취소됐다고 전했다.

이날 상트페테르부르크에서는 130개국에서 약 2만명이 참석하는 SPIEF가 개막한다.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 오는 5일 SPIEF 총회에서 직접 기조연설에 나선 뒤 토론에 참여할 예정이다. 한정 중국 국가부주석과의 회동도 예정돼 있다.

우크라이나는 이번 공격이 사실상 SPIEF를 겨냥한 것임을 숨기지 않았다.

세르히 스테르넨코 우크라이나 국방장관 고문은 소셜미디어에 연기가 보이는 가운데 행사장으로 향하는 참가자들의 영상을 게시하며 “상트페테르부르크 포럼이 우크라이나의 공격으로 생긴 검은 연기 기둥을 배경으로 개막하고 있다”고 적었다.

이번 공격은 전날 러시아의 대규모 미사일·드론 공습으로 우크라이나 전역에서 23명이 사망한 직후 이뤄졌다.

최근 러시아와 우크라이나는 상대를 향해 연일 격렬한 공습을 전개하고 있다.

러시아는 전날 극초음속 미사일 치르콘 8기를 포함해 미사일 73기와 드론 656대를 동원해 우크라이나를 공격했고, 우크라이나는 이날 상트페테르부르크 외에도 크론시타트 군사기지, 탐보프 지역 군수공장 등을 공격했다.

러시아가 통제하는 우크라이나 동부 도네츠크 지역에서도 우크라이나 드론 공격으로 여객버스가 피격돼 최소 7명이 숨지고 11명이 다쳤다고 러시아가 임명한 현지 당국자를 인용해 DPA 통신이 전했다.