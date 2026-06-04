로봇 교육 기업 ㈜엑스로보(XROBO)는 로봇 교육 환경에 맞춰 개발한 코딩 플랫폼 ‘Xcoding(엑스코딩)’을 선보였다고 밝혔다.

Xcoding은 엑스로보 교육 과정에 맞춰 설계된 플랫폼으로, 기존 로봇 코딩 수업 과정에서 발생할 수 있는 환경 설정 및 프로그램 설치 과정을 간소화하는 데 초점을 맞췄다.

회사 측에 따르면 기존 로봇 코딩 수업에서는 장치 연결이나 드라이버 설치, 예제 파일 다운로드 등의 준비 과정이 필요했으나, Xcoding은 코딩 작성과 업로드 과정을 보다 간편하게 진행할 수 있도록 구성됐다.

플랫폼에는 드라이버 설치 간소화, 예제 파일 불러오기, 업로드 속도 개선, 코딩 모듈 전환, 라이브 서보 기능, 자동 저장 기능 등이 적용됐다.

라이브 서보 기능은 별도 업로드 과정 없이 서보모터 각도를 실시간으로 확인하고 조절할 수 있도록 지원하는 기능이다.

또한 익스트림 코딩과 X-Line 모듈 간 전환 기능을 통해 다양한 교육 콘텐츠를 하나의 플랫폼에서 운영할 수 있도록 구성했다.

엑스로보 관계자는 “교육 현장에서 활용 편의성을 높일 수 있도록 플랫폼을 개발했다”며 “향후 교육 콘텐츠와 기능을 지속적으로 개선해 나갈 계획”이라고 말했다.