[헤럴드경제=민성기 기자] 방송인 유재석이 자신 만의 인생 철칙과 일상 속에서의 자기 관리 비법을 전했다.

지난 2일 공개된 넷플릭스 예능 ‘유재석캠프’ 9화에서는 캠프 2기의 마지막 밤이 그려졌다.

이날 유재석과 지예은은 숙박객들을 위해 함께 고기를 구웠다. 지예은은 소스를 뿌리며 “저 소스를 좋아한다. 어린이 입맛이다”라고 털어놨고, 유재석은 “입맛은 어린이인데 건강이 어린이가 아니라. 조심해라”라고 당부했다.

지예은은 앞서 갑상선암으로 인해 수술을 받고 휴식기를 가졌다. 이에 유재석은 지예은의 건강상태를 걱정해 식습관에 대한 조언을 건넨 것이다.

유재석은 “저도 단 거 무지하게 좋아한다. 근데 참는 것”이라며 “저는 예전에 케이크도 한 판씩 먹었다. 근데 좋아하는 것과 이별해야 한다”고 말했다.

이어 지예은이 “눈물 날 것 같다”고 하자 유재석은 “(나이) 앞자리가 바뀔 때마다 뭘 하나씩 내놔야 한다”고 덧붙이며 삶의 변화에 따른 절제의 필요성을 언급했다.

옆에 있던 이광수 역시 “10년 전에도 재석이 형이 ‘커피 좀 줄여야 할 것 같다’고 했다. 형이 진짜 커피 좋아했었다”라고 말해 공감을 더했다. 이에 유재석은 “맞다. 내가 30대 후반이 되면서 담배를 끊었다”고 담담하게 털어놨다.

그러면서 그는 “어느 순간 깨달은 거다. ‘아, 이렇게 좋아하는 것과 이별을 해야 하는구나’”라며 “살면서 하나씩 내려놓게 되는 것 같다”고 덧붙이며 인생 선배로서의 진중한 조언을 전했다.