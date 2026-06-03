6월 4일부터 7월 10일까지 후보 추천 접수 훈장 4점·대통령표창 9점 등 총 41점 수여 예정

[헤럴드경제=김용훈 기자] 고용노동부는 2026년도 노사문화유공 정부포상 계획을 공고하고 4일부터 다음 달 10일까지 포상 후보자 추천을 받는다고 3일 밝혔다.

노사문화유공 정부포상은 대화와 협력을 통해 상생의 노사문화와 노동존중 문화를 실천한 노동자대표와 사용자, 노사관계 발전 유공자를 발굴해 포상하는 제도다. 2008년부터 시행돼 지난해까지 총 834명이 수상했다.

올해는 노사 상생협력 실천, 좋은 일자리 창출, 차별 없는 일터 조성 등에 기여한 유공자 총 41명을 선정할 예정이다. 포상 규모는 훈장 4점, 포장 4점, 대통령표창 9점, 국무총리표창 9점, 장관표창 15점이다.

포상 대상은 사업장 단위의 노동자대표와 사용자, 노사관계 발전에 기여한 발전유공자다.

노동자대표와 사용자는 노사협력을 통해 좋은 일자리 창출, 차별 없는 일터 조성, 일·생활 균형, 고용안정 등에 선도적 역할을 한 인물이다. 사업 또는 사업장의 노동조합 대표, 노사협의회 근로자위원 대표 등이 해당한다.

발전유공자는 학술·언론·문화 분야 등에서 노사관계 발전에 기여한 인물이다.

수공기간은 훈장 15년 이상, 포장 10년 이상, 대통령·국무총리 표창 5년 이상, 장관표창 1년 이상이다.

심사는 공적 내용 90점, 공적 기간 10점으로 평가하며, 노사 상생협력 실천(40점), 좋은 일자리 창출 노력(20점), 차별 해소(20점), 사회공헌 활동(10점) 등을 중점적으로 반영한다.

포상 후보를 추천하려는 사람은 사업장 소재지 관할 지방고용노동청 노사상생지원과 또는 노동기준조사과에 관련 서류를 제출하면 된다. 이후 결격사유 조회와 공개검증, 공적심사위원회 심사를 거쳐 대상자를 선정하며 시상은 올해 12월 진행될 예정이다.

노동부 관계자는 "상생의 노사문화를 확산하고 노동존중 문화를 정착시키는 데 기여한 현장의 숨은 공로자들이 적극 추천되길 바란다"고 말했다.