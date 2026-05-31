[헤럴드경제=문영규 기자] 이명박 전 대통령이 부산을 방문해 국민의힘 박형준 부산시장 후보 지원유세에 나섰다.

31일 정치권에 따르면 이 전 대통령은 이날 오전 10시 35분께 정장 차림으로 손에는 성경을 들고 부산 해운대구 수영로교회 로비에 도착해 박형준 후보와 함께 교인들과 악수하며 인사를 나눴다.

이 전 대통령은 11시 예배에 참석한 후 해운대 구남로 인근 한 돼지국밥집에서 식사했다. 이 자리엔 박 후보와 함께 부산 북갑 국회의원 보궐선거에 나선 박민식 후보도 참석했다.

오후 1시께는 박 후보와 해운대해수욕장 구남로광장 인근 해운대시장 입구에서 유세 활동을 벌였다.

이 전 대통령은 시민들이 모인 자리에서 “저도 선거는 여러 번 치렀지만, 특별히 부산시장 선거에 깊은 애정을 가지고 왔다”며 “이번 6·3 선거에서 제가 마이크를 잡은 것도 처음”이라고 말했다.

그는 “제가 서울시장을 하면서 느낀 것은 시장은 일 잘하는 시장이 필요하다는 것”이라며 “말로 하는 정치를 하는 것이 아니고, 정말 일하는 시장을 뽑아야 부산이 발전할 수 있다”고 했다.

서울시장 시절의 경험까지 꺼내놓은 이 전 대통령은 “나도 서울시장 때 야당 시장이었지만, 일하는 시장을 서울시민이 뽑았기 때문에 서울이 발전됐다”며 “대통령이 누구다, 장관이 누구라는 것이 문제가 아니고 부산시장이 누가 됐느냐가 부산 발전에 크게 영향을 준다”고 했다.

그는 정책의 연속성과 균형발전을 강조하며 “부산이 발전해야 (서울과) 양대 축으로 대한민국이 발전된다”면서 “부산이 발전하려면 하던 일을 계속해서 끝을 내야 한다. 그래서 박형준 시장이 되어야 한다”고 말했다.

박 후보는 이 전 대통령이 2007년 12월 제17대 대통령에 당선된 이후 대통령직인수위원회 기획조정분과위원회 위원, 대통령실 홍보기획관, 대통령실 정무수석비서관, 대통령실 사회특보 등을 지낸 바 있다.

앞서 지난 27일엔 박근혜 전 대통령이 부산 기장시장을 방문해 박 후보를 지원했다.

한편 더불어민주당 전재수 부산시장 후보 선거대책위원회는 “해양수산부 폐지로 부산의 위상을 추락시킨 책임 세력이 다시 부산의 미래를 말하는 것은 명백한 모순”이라며 이 전 대통령의 부산 방문을 비판했다.

선대위는 “이명박 정부의 해양수산부 폐지는 부산을 주변부로 밀어낸 결정적 사건”이라며 “당시 정부조직개편에 참여했던 박형준 후보가 이에 대한 반성과 책임 없이 다시 부산시장에 도전하는 것은 시민을 우롱하는 일”이라고 주장했다.