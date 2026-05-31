선거앞 마지막 주말, 부산 후보들 총력전

전재수 부동층 공략…MB, 박형준 지원 나서

전재수 후보 캠프 제공
전재수 후보 캠프 제공

[헤럴드경제=양대근 기자] 6·3 지방선거와 국회의원 보궐선거를 사흘 앞둔 마지막 휴일인 31일 부산시장 후보와 북구갑 국회의원 보궐선거 후보들이 막판 총력전에 돌입했다.

전재수 더불어민주당 부산시장 후보는 이날 ‘전재수가 다 간다’ 둘째 날 일정을 이어가며 부산 곳곳의 민심을 훑었다. 오전 언론 인터뷰를 시작으로 남구 평화공원과 수영구 광안리 일대에서 시민들을 만나 지지를 호소했다.

전 후보는 공원을 찾은 시민과 주말 나들이객 등 생활 현장의 유권자들과 접촉면을 넓히며 막판 부동층 공략에 주력했다.

저녁에는 해운대갑 지역에서 유세를 이어가고, 밤에는 반려동물 친화도시 관련 정책간담회를 열어 생활밀착형 정책 행보도 이어간다.

박형준 국민의힘 부산시장 후보는 이명박 전 대통령의 지원 사격 속에 보수층 결집에 나섰다. 박 후보는 이른 아침 해운대 버스 차고지를 시작으로 종교시설과 체육행사장 등을 돌며 시민들과 접촉면을 넓혔다.

이후 이 전 대통령과 함께 해운대 수영로교회 예배에 참석하고 해운대전통시장 일대에서 시민들을 만나 막판 지지를 호소했다. 박 후보는 오후에도 사하와 중구, 법조계 간담회 등 일정을 이어가며 마지막 주말 강행군에 돌입했다.

이명박 전 대통령이 31일 부산 해운대구 구남로를 찾아 박형준 국민의힘 부산시장 후보의 지지를 호소하고 있다. [연합]
이명박 전 대통령이 31일 부산 해운대구 구남로를 찾아 박형준 국민의힘 부산시장 후보의 지지를 호소하고 있다. [연합]

북갑 국회의원 보궐선거 후보들도 마지막 주말 유세에 힘을 쏟았다. 하정우 민주당 후보는 북구 방방곡곡 순회 유세에 나서 지역 밀착 행보를 이어갔다.

박민식 국민의힘 후보는 구포권역과 만덕권역 등 북구 주요 지역에서 도보 유세를 벌이며 막판 표심을 파고들었다.

한동훈 무소속 후보도 구포·덕천·만덕 등 북구 전역을 훑으며 유권자에게 지지 호소를 이어갔다.


bigroot@heraldcorp.com