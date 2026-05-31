외국인 방문 156만명 관광 소비 1조 돌파해

[헤럴드경제=김명상 기자] 지난달 서울을 방문한 외국인 관광객 수가 전년 동기 대비 두 자릿수 성장률을 기록하며 높은 성장세를 보였다. 관광객 유입 증가와 함께 서울 지역 내 카드 소비액도 급증하면서 지역 경제 활성화와 고부가 가치 관광 콘텐츠 다변화에 기여하고 있다.

31일 서울시에 따르면 지난달 서울을 찾은 외국인 관광객은 156만명으로 지난해 같은 달 130만명과 비교해 18.8%가 늘었다. 1~4월 누적 방문객은 520만명으로 전년 428만명 대비 21.4% 증가했다. 이는 한국관광공사의 관광통계와 문화체육관광부의 외래관광객조사를 분석한 결과다.

자료에 의하면 지난달 서울을 방문한 외국인 관광객의 카드 소비액은 1조1532억원으로 지난해 대비 50.5% 늘었다. 같은 기간 전국 외국인 카드 소비액 1조9992억원 중 온라인 소비액 3974억원을 제외하면 서울에서 소비한 금액이 72.3%에 달했다.

분야별로는 대형 쇼핑몰 소비가 2452억원으로 전년 대비 62.5% 증가했다. 의료 관광 소비는 1921억원으로 59.2% 늘었다. 뷰티 업종도 35.0% 증가했다. 업종별 비중은 쇼핑업이 전체의 45.4%로 가장 컸다. 의료·웰니스업(24.8%), 식음료업(13.1%), 숙박업(11.0%)이 뒤를 이었다.

자치구별 비중은 강남구 29.1%, 중구 27.5%, 마포구 7.4%, 서초구 6.5%, 종로구 5.5% 순이었다. 명동·동대문 등 전통 관광 상권과 압구정·청담·코엑스 등 강남권 고부가 소비 권역은 물론 홍대·성수·여의도 등으로 상권이 다변화하고 있다는 분석이다.

지난달 국가별 방문객은 중국(44만명), 일본(23만명), 대만(15만명), 미국(13만명), 필리핀(6만명) 순이었다. 1~4월 누적으로는 중국 153만명, 일본 96만명, 대만 56만명, 미국 37만명, 필리핀 18만명이다. 대만의 경우 전년 대비 34.4% 증가해 방문객 성장세를 이어갔다. 상대적으로 회복이 더뎠던 중국도 2019년 대비 4월은 112.6%, 1~4월 누적은 105.8% 수준까지 회복했다. 지난해 서울관광 실태조사 결과, 일본인 관광객은 평균 3.5일 체류, 재방문율 71.2%를 보였고 유럽인 관광객은 평균 7.5일 체류, 재방문율 26.3%로 나타났다.

특히 지난달 외국인 관광객 증가세는 일본 골든위크(4월 29~5월 6일)와 중국 노동절(5월 1~5일)이 겹친 5월 황금연휴까지 이어졌다. 4월 29일~5월 6일 방한 중국·일본 관광객은 약 22만명(일본 11만2000명, 중국 10만8000명)으로 전년 동기 대비 40.7% 증가했다. 서울을 방문한 외국인 카드 소비액도 동기간 4376억원으로 전년 대비 37.9% 늘었다.

이와 관련해 서울시는 지난 1일부터 8일까지 명동, 여의도한강공원을 비롯한 주요 관광 안내소, 지역 관광 안테나숍 등에서 서울환대주간 행사를 개최했다. 명동 환대센터와 여의도 한강공원 환영 무대에 8일간 전년 대비 39% 증가한 2만4000여명이 방문해 여행 상담과 한국 문화 체험 등을 즐겼다.

현재 서울시는 관광정책 비전으로 외래관광객 3000만명, 1인당 지출 300만원, 체류일 7일, 재방문율 70%를 목표로 하는 ‘서울관광 3·3·7·7’을 추진 중이며 하반기에 서울 바비큐 페스티벌, 서울미식주간, 서울어텀페스티벌과 윈터페스티벌 등 계절별 대표 행사를 개최한다.

김명주 서울시 관광체육국장은 “4월 서울 방문 외국인 관광객 156만 명, 관광소비 1조 원 돌파는 서울관광의 뚜렷한 질적·양적 성장을 증명하는 지표”라며 “앞으로도 K-컬처, 미식, 의료·뷰티 등 서울만의 고부가 관광콘텐츠와 편리한 관광 서비스를 고도화해 ‘외래관광객 3000만 명 시대’를 앞당기겠다”고 말했다.