[헤럴드경제=양대근 기자] 중앙선거관리위원회는 31일 “구·시·군선관위는 관내사전투표함과 우편투표함(거소·관외 사전투표함)을 CCTV가 설치된 장소에 선거일까지 보관하며, 누구든지 시·도선관위 청사에 설치된 대형 CCTV 화면을 통해 언제든지 보관상황을 확인할 수 있다”고 밝혔다.

선관위에 따르면 CCTV에는 영상 암호화 및 위·변조방지 기술을 적용해 보관·관리의 투명성과 무결성을 담보하였으며, 중앙선관위 선거종합상황실 내에 설치된 통합관제센터에서도 보관상황을 24시간 모니터링한다.

관내사전투표함과 우편투표함은 6월 3일 선거일 투표마감시각 후 구·시·군선관위의 정당추천 위원과 개표참관인의 참관하에 개표소로 이송하여 개표하게 된다.

한편 사전투표가 종료된 후 전국의 모든 관외사전투표 회송용봉투(이하 회송용봉투)는 접수지 우편집중국, 광역센터, 배송지 우편집중국을 거쳐 각 배달우체국으로 배송되며, 우체국은 각 구·시·군선관위로 회송용봉투를 배달한다.

구·시·군선관위는 우체국으로부터 인계받은 모든 회송용봉투의 수량을 확인하고, 봉투의 봉함 상태 및 정당한 선거인 여부를 일일이 확인해 접수한다.

접수가 모두 끝나면 우편투표함 보관장소의 출입문과 우편투표함의 봉쇄·봉인을 차례로 해제한 후 회송용봉투를 우편투표함에 투입한다.

회송용봉투 투입이 모두 끝나면, 우편투표함과 보관장소 출입문을 다시 봉쇄·봉인한다. 구·시·군선관위의 회송용봉투 투입작업은 회송용봉투 수량과 배송시각에 따라 새벽까지 진행되기도 한다.

지난 29일부터 30일까지 이틀간 실시된 지방선거 사전투표에 전체 선거인 4464만9908명 중 1049만8411명이 참여하여 사전투표가 도입된 제6회 지방선거 이후로 역대 지방선거 최고 사전투표율인 23.51%를 기록한 바 있다.