주말·1월1일 제외 거래 가능

[헤럴드경제=김벼리 기자] 7월 6일부터 원/달러 외환거래 시간이 24시간으로 늘어난다.

서울외환시장운영협의회는 29일 총회를 열고 이런 내용의 외환시장 관련 사항들을 의결했다고 밝혔다.

협의회는 우선 ‘서울 외환시장 행동규범’을 개정해 오는 7월 6일부터 중개회사를 통한 원/달러 외환거래 시간을 24시간 무중단 방식으로 바꾼다. 현행 외환거래 시간은 오전 9시부터 다음날 오전 2시까지인데, 이를 월요일 오전 6시부터 토요일 오전 6시까지로 확대하는 것이다.

단, 달러화를 제외한 이종통화의 거래 시간은 현행 오전 9시부터 오후 3시 30분을 유지한다.

이에 따라 주말과 1월 1일을 제외한 모든 날에 원/달러 거래를 할 수 있게 된다. 협의회는 “이번 조치로 외환 거래 시간의 공백 해소, 국내외 투자자 및 수출입 업체들의 환전 편의 제고 및 거래비용 절감 등이 기대된다”고 말했다.

원/달러 외환시장 24시간 개장에 따라 오전 6시부터 다음날 6시 사이 매시 정각의 시간가중평균환율(TWAP)을 제공할 예정이다. 시간가중평균환율이란 각 현물환중개회사에서 산출 시점 부군의 환율을 단순평균해 산출한 것을 말한다. 시가·고가·저가 환율은 오전 6시부터 다음 날 오전 6시 기준으로 제공한다.

단, 현행 오후 3시30분 주간 종가 환율과 매매기준율은 당분간 현재와 같은 기준을 유지할 방침이다.

매매기준율이란 일반 고객이 은행에서 외화를 사고 팔 때 기준이 되는 환율을 뜻한다. 현재는 오전 9시부터 오후 3시30분까지 거래된 환율과 그 거래량을 가중평균한 시장평균환율(MAR)을 쓰고 있다.

이번 총회에서는 매매기준율 산정 방식을 시장평균환율에서 시간가중편균환율로 바꾸는 방안도 논의했다. 매매기준율 변경에 따른 시장의 혼선을 최소화하기 위해 적당한 유예 기간을 두고 새 매매기준율을 적용할 필요성도 논의했다.

외환당국은 이번 총회 등 시장 참여자의 의견을 수렴해 6월 중 매매기준율의 변경 등 관련 외국환거래규정을 개정할 계획이다.