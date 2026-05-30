2022년 최종 기록 20.62% 이미 경신…934만7567명 투표 마감 2시간 앞두고 4년 전보다 2.55%p 높아

[헤럴드경제=김유진 기자] 제9회 전국동시지방선거 사전투표율이 마감 2시간을 앞두고 역대 지방선거 최고 기록을 넘어섰다.

중앙선거관리위원회에 따르면 지방선거 사전투표 둘째 날인 30일 오후 4시 기준 전체 유권자 4464만9908명 가운데 934만7567명이 투표를 마쳤다. 투표율은 20.94%로 집계됐다.

이는 2022년 제8회 지방선거 최종 사전투표율이자 역대 지방선거 최고 사전투표율인 20.62%보다 0.32%포인트 높은 수치다. 4년 전 같은 시간대 투표율 18.39%와 비교하면 2.55%포인트 높다.

현재 추세가 이어질 경우 이번 지방선거 최종 사전투표율은 23% 안팎을 기록할 것으로 전망된다.

다만 사전투표 제도 도입 이후 치러진 모든 선거를 통틀어 가장 높은 사전투표율은 제20대 대통령선거다. 당시 최종 사전투표율은 36.93%였다.

지역별로는 전남이 35.89%로 가장 높았다. 이어 전북 31.96%, 광주 24.82%, 강원 24.62% 순이었다.

사전투표율이 가장 낮은 지역은 대구로 16.53%를 기록했다. 경기 18.49%, 부산 18.98%, 인천 19.15% 등도 전국 평균을 밑돌았다. 서울의 사전투표율은 20.87%로 집계됐다.

지난 29일 오전 6시 시작된 사전투표는 이날 오후 6시까지 진행된다. 유권자는 신분증을 지참하면 주소지와 관계없이 전국 사전투표소 어디에서나 투표할 수 있다.

전국에는 총 3571개 사전투표소가 설치됐다. 투표소 위치는 중앙선거관리위원회 홈페이지나 대표전화 1390을 통해 확인할 수 있다.