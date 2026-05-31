중기부, 지역축제·대형 유통망 협력 확대 지역소비 촉진, 최대 오프라인 매출 달성 하반기 범정부 통합 ‘코리아 그랜드 페스티벌’ 개최

[헤럴드경제=부애리 기자] 중소벤처기업부가 ‘4월 동행축제’ 매출이 5441억원에 달한다고 31일 밝혔다.

중기부에 따르면 지난 4월 11일부터 지난달 10일까지 30일간 진행된 동행축제에 역대 최대 규모인 3만6000개의 중소기업과 소상공인이 참여했다. 200개 온오프라인 유통채널을 통해 다양한 할인 기획전이 진행됐다. 온라인 매출은 3695억원, 오프라인 매출은 1746억원에 달한다.

이는 지난해 동행축제 평균 매출액(5263억원)보다 178억원(3.4%) 증가한 규모다. 중기부 관계자는 “중동전쟁에 따른 고유가 등 어려운 소비 여건 속에서도 내수 소비 흐름을 안정적으로 이어갔다는 점이 의미가 깊다”라고 말했다.

온누리상품권 판매액도 전년 평균 대비 48% 증가한 5118억원을 기록했다. 이는 전통시장과 골목상권 소비 활성화에도 기여한 것으로 분석된다고 중기부는 밝혔다.

이번 동행축제는 지방정부와 협력해 지역축제와 동행축제 프로그램을 연계한 점이 가장 큰 특징이다. 전국적인 판매망을 보유한 대형 유통기업과 협력도 대폭 늘렸다.

전국 13개 지방중소벤처기업청이 지역 특성을 반영한 자체 기획행사와 지역축제를 연계한 총 71개의 특화프로그램을 운영했다. ‘대구 수제버거 페스티벌’은 지역 골목상권의 청년 외식창업자 10개 업체를 발굴해 로컬 브랜드 제품을 홍보하고 판매했다. 행사 기간 기업당 평균 1000만원의 매출을 기록했다. 이는 연간 일평균 매출(150만원) 대비 3.3배 증가한 규모다. 방문객도 1만2000명에 달했다.

또 지자체와 협업해 영화 ‘왕과 사는 남자’ 흥행을 계기로 특별 편성된 ‘엄흥도 시티투어’에 군위 전통시장을 연계해 점심 식사와 시장 투어 등 지역 골목상권의 소비 촉진을 유도했다. 향후 정규 여행상품으로 편성하는 방안도 검토 중이다.

김민석 국무총리와 구윤철 경제부총리, 송미령 농림축산식품부 장관, 한성숙 중기부 장관 등 주요 국무위원들과 이병권 중기부 차관도 총 11차례 동행축제 현장을 방문해 소상공인을 격려하고 소비촉진 메시지를 전달하며 소비 분위기 확산에 힘을 보탰다.

중기부는 동행축제가 단순 할인 행사를 넘어 지역 상권과 관광, 문화 콘텐츠를 연계한 소비 촉진 플랫폼으로 자리 잡고 있다고 평가했다. 특히 지방자치단체와 유통업계, 전통시장 등이 함께 참여하는 협력 모델을 통해 지역경제 활성화 효과를 높였다는 분석이다.

정부는 향후 지역 대표 축제와 연계한 프로그램을 확대하고 디지털 판로 지원도 강화해 중소기업과 소상공인의 매출 증대 기반을 넓혀 나갈 계획이다. 또한 내수 회복세가 아직 불안정한 만큼 민관 협력을 통한 소비 진작 정책을 지속해서 추진한다는 방침이다.

중기부는 올해부터 상반기 ‘4월 동행축제’와 하반기 범부처 통합 소비촉진 행사인 ‘코리아 그랜드 페스티벌’을 중심으로 연 2회 소비축제를 정례화해 운영할 계획이다. 이를 통해 소비 활성화와 중소기업·소상공인의 매출 확대를 지속해서 지원한다는 방침이다.

한 장관은 “올 하반기에는 범정부 소비촉진 역량을 결집한 ‘코리아 그랜드 페스티벌’을 통해 내수 활력을 한층 더 끌어 올리겠다”라고 밝혔다.

하반기 코리아 그랜드 페스티벌은 국내외 관광객의 지역 상권 유입을 확대하고 지역 소비와 상권 활력을 높이는 ‘모두의 소비 축제’로 추진될 예정이다. 범부처 통합 개막식과 대규모 할인전, 지역 여행·관광 연계 프로그램 등 다양한 행사를 중기부, 재정경제부 등 10개 부처가 함께 준비하고 있다.