기업금융·글로벌 IB 역량 강화 나서 동남아 현지법인 현장 지원 수요 대응

[헤럴드경제=서상혁 기자] 우리은행은 싱가포르에 아시아지역본부를 열고 아시아 시장을 본격적으로 공략한다고 29일 밝혔다

지난 1월 우리은행은 싱가포르에 아시아지역본부를 신설했다. 아시아지역본부는 싱가포르·홍콩·도쿄·시드니 등 4개 지점과 베트남·인도네시아·캄보디아 등 3개 현지법인을 관할하며, 아시아 지역 영업 전략 실행과 채널 간 협업을 지원하는 글로벌 거점 역할을 맡게 된다.

우리은행은 지역본부 설립을 계기로 아시아 지역에 진출한 기업을 중심으로 기업금융과 투자은행 업무 경쟁력을 강화할 계획이다.

자체 심사 인력을 기반으로 현지 의사결정의 전문성과 속도를 높이고, 동남아 현지법인의 IT·디지털 분야 현장지원 수요에도 적극 대응할 예정이다.

우리은행은 아시아 시장 공략 차원에서 지난 달 베트남 최대 이동통신사인 비엣텔 자회사 비엣텔글로벌과 포괄적 업무협약을 맺기도 했다.

김태수 우리은행 글로벌전략부장은 “아시아지역본부는 아시아 사업의 전략 실행력을 높이고, 업무 효율성과 건전성·리스크 관리를 강화하기 위해 마련된 조직”이라며 “앞으로도 글로벌 수익 기반을 확대하고, 내실 있는 질적 성장을 이어갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.