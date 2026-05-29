AI교육 기회 확대 MOU 체결 AI 교육 프로그램 공동 개발, 운영…현장 AI 역량 강화

[헤럴드경제=박세정 기자] 국내 인공지능(AI) 인재 양성을 위해 네이버 커넥트재단과 서울대학교가 손을 잡았다. 기업의 전문성과 서울대의 인적 네트워크를 결합해 AI 교육 생태계를 확장한다는 목표다.

네이버 커넥트재단은 AI 인재 양성 및 교육 기회 확대를 위해 서울대학교와 업무협약(MOU)을 체결했다고 29일 밝혔다.

이번 협약으로 커넥트재단과 서울대학교는 AI 시대에 적합한 교육 프로그램을 공동 개발·운영한다. 공동 연구 및 학술 활동을 통해 새로운 교육 모델 등도 지속 발굴해 나갈 예정이다.

우선 양 기관은 전국 거점 국립대 10개 소속 대학생 200명을 대상으로 진행되는 ‘AI Agent Challenge(AI 에이전트 챌린지)’ 프로그램을 시작한다.

이번 프로그램은 서울대 대학연대 지역인재양성사업단과 함께 운영한다. 대학생들이 실생활에서 경험하는 문제를 해결할 AI 에이전트를 직접 설계·구축하는 실무형 교육이다. 특히, 팀네이버 소속 개발자와 기획자가 멘토로 참여해 그룹 피드백과 특강을 제공할 예정이다. 네이버 측은 참가 학생들이 기업 실무 감각을 익히고 현장에서 요구되는 AI 역량을 기를 수 있을 것이라고 기대했다.

유홍림 서울대학교 총장은 “지역 균형 발전에 기여하는 것은 서울대의 중요한 책무 중 하나로, 앞으로 네이버 커넥트재단과 함께 더 많은 지역 인재 양성에 나서겠다”고 말했다.

공기중 네이버 커넥트재단 이사장은 “각 지역의 우수한 대학생들이 AI 시대를 이끄는 인재로 도약할 수 있도록 지원할 것”이라고 말했다

네이버 커넥트재단은 대학교 현장으로 AI 실무 교육을 지속적으로 확산하고 있다. 커넥트재단의 AI 개발자 양성 커리큘럼을 대학 환경에 맞게 재구성한 ‘AI를 활용한 프론트엔드 개발’ 강의를 서울대 전기정보공학부와 공동 개발해 2025년부터 운영 중이다.

또 부산대학교와 ‘AI 활용과 지역 사회 문제해결’ 강의를 운영하는 등 각 지역 특성에 맞는 AI 역량 강화 교육을 제공하고 있다.

한편, 네이버 커넥트재단은 네이버에서 설립한 비영리 교육 재단이다. 소프트웨어 교육을 위한 온라인 교육 플랫폼, 콘텐츠 개발 등의 교육을 지원하고 있다.