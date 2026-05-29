특장차 특화 사이버보안 사업 협력 추진

[헤럴드경제=권제인 기자] 메르세데스-벤츠 트럭 공식 수입사 스타트럭코리아는 피지컬 AI 보안 전문기업 아우토크립트와 ‘미래 모빌리티 사이버보안 관리체계 고도화 및 특장차 특화 보안 사업 협력’을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 29일 밝혔다.

협약식은 지난 28일 서울 중구 스타트럭코리아 본사에서 열렸으며, 동근태 스타트럭코리아 대표와 김의석 아우토크립트 사장 등 양사 관계자들이 참석했다.

양사는 이번 협약을 통해 상용차 및 미래 모빌리티 분야의 사이버보안 규제 대응 역량을 강화하고 특장차 특화 보안 사업 협력을 추진할 계획이다.

이번 협약은 글로벌 차량 사이버보안 규제가 강화되는 상황에서 양사의 기술력과 인프라를 기반으로 안전한 미래 모빌리티 생태계를 구축하기 위해 마련됐다.

양사는 ▷상용차 및 미래 모빌리티 사이버보안 규제 대응 및 관리체계 고도화 ▷특장차 특화 사이버보안 사업 협력 등을 중심으로 전략적 협력을 이어간다.

스타트럭코리아는 아우토크립트의 기술 지원과 컨설팅을 바탕으로 상용차 제조와 운영 전 과정에서 국제 사이버보안 규정인 UN R155·R156과 국내 자동차관리법을 준수하는 보안 대응 체계를 구축할 방침이다.

UN R155와 R156은 유엔 유럽경제위원회(UNECE)가 2020년 채택한 국제 규정으로, 각각 차량 사이버보안 관리체계와 소프트웨어 업데이트 관리 체계 구축을 의무화하고 있다.

아우토크립트는 일반 승용차와 다른 구조를 가진 특장차 영역까지 보안 범위를 확대해 스타트럭코리아 특장차 플랫폼의 보안 안정성을 강화할 계획이다.

동근태 스타트럭코리아 대표는 “미래 모빌리티 시대에는 차량의 성능과 효율뿐 아니라 사이버보안 역량 역시 중요한 경쟁력이 되고 있다”며 “이번 협약을 통해 글로벌 수준의 보안 대응 체계를 강화하고 고객이 더욱 안전하고 신뢰할 수 있는 상용차 운행 환경을 구축해 나가겠다”고 말했다.

김의석 아우토크립트 사장은 “상용차와 특장차는 대형 사고로 이어질 위험 가능성이 커 한층 정교한 사이버보안 기술과 엄격한 관리체계가 필수적”이라며 “이번 협력을 통해 스타트럭코리아의 차세대 모빌리티에 아우토크립트의 검증된 보안 기술을 성공적으로 적용하고, 안전하고 신뢰할 수 있는 미래 모빌리티 시장을 함께 만들어가겠다”고 말했다.