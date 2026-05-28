‘통화정책방향 기자간담회’서 발언

[헤럴드경제=김벼리·유혜림 기자] 신현송 한국은행 총재는 최근 ‘빚투(빚내서 투자하기)’ 현상에 대해 “당분간 시스템 리스크로 가지는 않을 것”이라고 말했다.

신현송 총재는 28일 오전 ‘통화정책방향 기자간담회’에서 “주가가 가파르게 오르는 것은 기업 실적 개선도 큰 요인”이라면서도 “단시간에 급하게 올라갈 경우엔 여러 가지 변화가 생길 수 있고, 대표적인 게 ‘빚투’ 현상”이라고 말했다.

신 총재는 “빚투가 많을 땐 가격이 내려가면 더 사는 게 아니라 기계적으로 팔게 돼 있다”며 “수요 곡선이 이렇게 정상적인 곡선으로부터 거꾸로 되며 가격을 더 증폭시키는 우려가 있다”고 설명했다.

이어 “일각에선 빚투를 하더라도 자기 판단 아래 투자하면 그게 왜 나쁘냐고 얘기할 순 있지만, 빚투가 아주 시장에 영향을 미치면 빚투를 안 한 사람도 손해를 볼 수 있는 외부효과가 있다”고 말했다.

그러면서도 그는 ‘시스템 리스크’ 전이 가능성에 대해서는 “당분간은 그렇지 않을 것”이라며 “시스템 리스크까지 가려면 다른 것들이랑 연결돼야 하는데 지금까지 주식 시장은 어느 정도 개별 시장으로 봐도 될 것”이라고 평가했다.