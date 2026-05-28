계열사 3곳, 두나무 4% 지분 취득 삼성증권 2%, SDS 1%, 카드 1% 카카오 계열사 보유 주식 139만주 6128억에 취득…코인사업 본격화 금융·IT 계열사 참여로 경쟁력↑ “디지털자산 시장 리더십 확보할것”

삼성이 미래 신성장 사업으로 주목받고 있는 디지털자산 시장을 대비한 전략적 투자에 나섰다.

삼성 계열사 3곳(삼성증권·삼성SDS·삼성카드)이 디지털 자산 거래소 두나무 지분 4%를 취득했다. 삼성 금융 생태계를 기반으로, 디지털 자산 시장에서 신규 사업기회를 창출하기 위한 움직임이 본격화할 것으로 예상된다.

삼성증권·삼성SDS·삼성카드는 28일 카카오 계열사가 보유한 국내 1위 디지털 자산 거래소 두나무 지분 4% 취득한다고 밝혔다.

삼성 3사의 취득 지분율은 삼성증권 2%, 삼성SDS 1%, 삼성카드 1% 등이다. 카카오 계열사가 보유한 두나무 지분 총 4%에 해당하는 주식 139만주를 6128억원에 취득한다. 매수 대상은 카카오인베스트먼트, 카카오벤처스, 카카오 청년창업펀드, KIF-카카오 우리은행 기술금융투자펀드 등이 보유한 구주다.

주당 가격은 약 43만9250원으로 책정됐다. 두나무와 네이버파이낸셜 간 포괄적 주식교환에서의 주식매수청구권 가격과 동일하다. 이를 바탕으로 추산한 두나무의 기업가치는 15조3000억원 수준이다.

삼성 3사는 향후 원화 스테이블코인 등 디지털자산의 범주가 확대되고, 이에 따라 거래소의 사업영역도 더욱 확장될 수 있다는 점을 고려해 지분 취득을 추진했다고 밝혔다.

삼성SDS는 이번 전략적 투자를 통해 삼성증권·삼성카드와 함께 두나무의 주요 주주 지위를 확보하게 됐다. 이에 디지털자산 시장 생태계를 구축하고, 시장변화에 대응해 나갈 기반을 구축할 계획이다.

삼성SDS는 지난 주주총회에서 디지털자산 시장 확대에 선제적으로 대응하고 기술 전문성을 확보하기 위해 전담 조직을 운영 중이라고 밝혔다. 올해 초에는 디지털자산 사업을 위해 금융컨설팅팀 디지털자산컨설팅그룹을 신설한 바 있다.

특히 한국예탁결제원의 2024년 ‘토큰증권 기능분석 컨설팅’ 사업과 2025년 ‘테스트베드 플랫폼 구축’ 사업에 이어, 최근 정식 시스템 전환을 위한 ‘토큰증권 플랫폼 운영 구축’ 사업을 수주하는 등 역량 확보에 속도를 내고 있다.

삼성SDS 관계자는 “IT 서비스, AI, 클라우드, 보안, 데이터 관리 기술 역량에 두나무의 블록체인 운영 노하우를 접목해 블록체인 소프트웨어 경쟁력을 높이겠다”며 “국내 금융사를 대상으로 한 차세대 디지털금융 인프라 사업을 강화할 계획”이라고 설명했다.

한편 지분 2%를 취득한 삼성증권은 토큰 증권 발행·유통, 가상자산 서비스 등 디지털 자산 전반에 걸쳐 두나무와 상호 서비스 확대를 위한 협업을 강화하고, 사업 기회를 모색할 계획이다.

삼성카드 또한 향후 원화 스테이블코인 도입 시 삼성금융 통합앱 모니모 등에서 디지털자산을 사용한 결제 지원 등 유통 생태계 구축과 관련해 두나무와 협업할 계획이다.

삼성 관계자는 “이번 지분투자는 삼성 각 계열사의 디지털자산 관련 비즈니스 경쟁력 강화를 위한 것”이라며 “향후 국내 1위 디지털자산 사업자 두나무와의 적극적인 협력을 통해 각 사가 디지털자산과 관련한 시장 리더십을 확보해 나갈 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.

두나무 관계자는 “삼성증권, SDS, 카드의 전략적 지분투자를 환영하며, 블록체인 기반의 금융투자 상품 개발·유통 및 결제 인프라 구축, 블록체인 기술을 활용한 AI 분야의 확장을 위해 적극 협력할 계획”이라고 설명했다.

김광우 기자