신현송 총재 취임 첫 금통위 경제성장률 2월보다 0.6%P 높여 통방문서 ‘인상’ 1년9개월만 언급 한은총재 “적절한 시기 금리인상 필요” “중동사태 불확실성 여전히 높아” 기준금리 8연속 동결…2.5% 유지

한국은행이 이란 전쟁발(發) 공급충격에도 예상보다 강한 반도체 호조세에 올해 경제성장률 전망치를 기존 2%에서 2.6%로 0.6%포인트 높였다. 소비자물가 상승률 전망치도 2.2%에서 2.7%로 상향했다. 기준금리는 연 2.50%로 8연속 동결하면서도 금리 인상 기조 전환을 공식화했다. ▶관련기사 3면

한은 금융통화위원회는 28일 신현송 총재 취임 이후 첫 통화정책방향 회의를 열고 기준금리를 연 2.50%로 동결했다. 지난해 7·8·10·11월과 올해 1·2·4월에 이어 8연속 동결 기조를 이어갔다.

이란전쟁의 불확실성이 여전히 큰 데다 물가나 성장 경로도 불투명한 상황에서 금리를 당장 움직이기에는 부담스럽다고 판단한 것으로 풀이된다.

신현송 한은 총재는 이날 통화정책방향 결정문을 통해 “중동전쟁 영향으로 물가상승 압력이 높아진 반면 성장세는 수출 호조 등에 힘입어 예상보다 확대되고 있고 금융안정 측면에서도 리스크가 지속되고 있지만 중동사태 전개 및 파급영향과 관련한 불확실성이 여전히 높다”며 “현재의 기준금리 수준을 유지하면서 사태의 추이와 성장·물가에 미치는 영향을 좀 더 점검해 나가는 것이 적절하다고 판단했다”고 금리 동결 취지를 설명했다.

그러면서도 금통위는 향후 공급 충격에 따른 인플레이션(물가 상승) 압력 등을 고려해 긴축적 기조를 명확히 드러냈다. 신현송 총재는 “향후 적절한 시기에 금리인상이 필요하다”고 했다. 유상대 부총재와 장용성 금융통화위원 등 7명 중 2명의 위원도 ‘금리 인상’ 소수의견을 냈다. 통화정책방향 회의에서 소수의견이 나온 것은 지난해 11월 27일 회의 이후 네 번째 회의 만이다. 당시 신성환 전 위원이 기준금리를 2.25%로 낮추는 것이 바람직하다는 의견을 냈다.

통화정책방향 결정문에도 향후 정책 운용 방향에 “물가상승 압력의 확대 정도와 경기 개선 흐름, 금융안정 상황 등을 점검하면서 기준금리 인상 시기 등을 결정해 나갈 것”이라며 ‘금리 인상’ 문구를 넣었다.

점도표에서도 금리 인상 전망이 확연해졌다. 점도표란 신현송 총재를 포함한 금통위원 7명이 6개월 뒤 기준금리 전망을 각각 3개씩 총 21개의 점으로 나타낸 것이다. 이번 점도표에서 21개 중 현재 금리 수준인 2.5%는 2개(9.5%)뿐이었다. 7개(33.3%)는 2.75%, 10개(41.6%)는 3%, 2개(9.5%)는 3.25% 등으로, 최소 한 차례 이상 금리 인상을 내다봤다. 평균값과 중간값도 2.89%, 3%로 지난 2월보다 확연히 숫자가 올랐다.

한은은 이날 발표한 수정 경제전망에서 올해 경제성장률 수정 전망치를 2.6%로 제시했다. 지난 2월 전망치(2%)보다 0.6%포인트 높여 잡았다. 예상보다 강한 반도체 수요에 수출을 중심으로 한 경기 회복세가 이어진다고 판단한 것으로 풀이된다. 내년 성장률 전망치는 1.8%에서 2.1%로 0.3%포인트 높였다.

올해 소비자물가 상승률 전망치는 2.2%에서 2.7%로 0.5%포인트 높였다. 내년 소비자물가 상승률은 2.3%로 기존 전망치인 2%에서 0.3%포인트 올렸다. 김벼리·유혜림 기자