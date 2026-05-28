‘서울의 안전 이대로 괜찮은가’ 긴급 좌담회 “성수대교·삼풍백화점 30년 지났는데 참담” “대한민국 ‘SOC 해체 관련 법 부재’ 충격적”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 정청래 더불어민주당 총괄상임선대위원장은 28일 최근 발생한 서소문 고가차도 붕괴 사고와 수도권광역급행철도(GTX)-A 삼성역 복합환승센터 철근 누락 사태를 ‘후진적 사고’로 규정하며 관련 법 제정과 철저한 책임자 처벌을 예고했다.

정 위원장은 먼저 이날 국회에서 열린 ‘서울의 안전 이대로 괜찮은가’를 주제로 한 긴급 좌담회에서 최근 잇단 서울 시내 안전사고에 대해 참담한 심경을 토로했다.

그는 “최근 GTX-A 삼성역 복합환승센터 공사 과정에서 드러난 철근 누락 문제와 서소문 고가차도 붕괴 사고로 국민이 많은 걱정을 하고 있다”며 “우리 모두에게 충격을 줬던 1994년 성수대교 붕괴 사고, 1995년 삼풍백화점 붕괴 사고가 발생한 지 30년이나 지났지만 아직도 이런 후진적 사고가 계속 발생하고 있다는 것에 참담한 마음을 금할 길이 없다”고 말했다.

특히 정 위원장은 이날이 ‘구의역 스크린 도어 참사’ 10주기임을 상기하며 우리 사회의 고질적인 안전 경시 풍조를 정조준했다. 그는 “사고 이후 산업안전보건법을 개정하고 2인 1조 작업 원칙을 분명히 하는 등 진일보한 면이 있지만 아직도 비용과 효율을 내세워 사람 목숨을 등한시하는 작업 현장이 많다”면서 “서소문 고가차도 붕괴 사고도, GTX-A 삼성역 복합환승센터 철근 누락 사태도 이와 결코 무관하지 않을 것”이라고 진단했다.

아울러 정 위원장은 국내 사회간접자본(SOC) 해체 관련 입법 공백을 지적하며 개선을 예고했다. 그는 “회의에 들어오기 전 전문가분들에게 들었는데 SOC 해체 관련 법이 대한민국에 없다는 얘기를 듣고 굉장히 충격적이었다”고 밝혔다.

이어 사법적 단죄와 중장기적 시스템 점검 계획을 제시했다. 정 위원장은 “서소문 고가도로 붕괴 사고와 GTX 삼성역 복합환승센터 철근 누락 사태의 원인을 철저히 조사해 다시는 이런 일이 일어나지 않도록 재발방지대책을 확실하게 세워야 한다”며 “책임져야 하는 사람들은 분명 분명한 책임을 져야 할 것”이라고 강조했다.

또 “더욱 안전한 대한민국으로 나아가기 위해 사회 전반의 안전관리시스템을 하나부터 열까지 다시 점검하고 짚어봐야 한다”며 “민주당은 안전한 대한민국을 만드는 일에 입법과 정책으로 앞장서겠다”고 덧붙였다.