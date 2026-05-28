[헤럴드경제=홍승희 기자] 삼성물산 건설부문은 자사의 ‘인공지능(AI) 시니어 리빙 솔루션’이 프리미엄 시니어 레지던스 ‘더시그넘하우스 강남’에 적용된다고 28일 밝혔다.

삼성물산은 지난 27일 서울 강남구 자곡동 ‘더시그넘하우스 강남’에서 운영사인 도타이의 정길자 대표와 조혜정 삼성물산 DxP본부장 등 양사 주요 경영진이 참석한 가운데 ‘AI 시니어 리빙 솔루션 도입 및 사업협력 업무협약(MOU)’을 체결했다.

삼성물산의 ‘AI 시니어 리빙 솔루션’은 AI·사물인터넷(IoT)·데이터 기술을 통합해 시니어의 일상과 전문 돌봄 인력을 자연스럽게 연결하는 디지털 호스피탈리티 솔루션이다. 시니어 레지던스 입주민은 세대 내 부착된 다수의 IoT 센서로 수면·활동·심박 등 일상 데이터를 측정하고 이를 기반으로 운동·식단 등 개인 맞춤형 웰니스 코칭을 전용 스마트폰 애플리케이션을 통해 받는다. 시설 운영자에게는 입주민 건강 상태·활동 유무와 이상 징후를 실시간으로 확인할 수 있는 대시보드와 24시간 안전 모니터링이 제공돼 서비스 품질과 운영 효율을 동시에 끌어올릴 수 있다.

양사는 오는 6월부터 ‘더시그넘하우스 강남’의 자립형 거주 세대와 돌봄형 너싱홈 베드에 솔루션을 동시 도입할 예정이다. 시니어 스스로 생활이 가능한 자립형 세대에는 활동량과 생활 리듬을 기반으로 한 건강 관리·예방 중심의 기능이 적용된다. 돌봄이 필요한 너싱홈에는 돌봄 인력의 개입이 필요한 시점에 정확한 알람을 제공하는 모니터링 중심의 기능이 적용된다. 건강하게 활동하는 시기부터 돌봄이 필요해진 이후까지, 시니어가 거쳐 가는 모든 단계를 한 단지 안에서 함께 지원한다는 점이 이번 협력의 특징이다.

정 대표는 “프리미엄 시니어 주거의 본질은 품격 있는 주거 환경에서 어르신들의 건강·안전·일상의 편안함까지 제공하는 것으로 삼성물산의 ‘AI 시니어 리빙 솔루션’과 함께 시니어의 삶 전반을 더욱 세심하게 지원하게 될 것으로 기대한다”고 말했다.

조 본부장은 “이번 협력을 단발성 공급이 아닌 장기적 파트너십으로 발전시켜, 양사가 함께 시니어 주거 분야의 새로운 기준을 만들어가겠다”고 말했다.

한편 삼성물산은 경기 의왕시 백운밸리에서 추진 중인 메디컬 컴플렉스 내 시니어 레지던스에도 동일한 서비스를 구축해 운영할 전망이다.