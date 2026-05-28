6월30일까지 종량제봉투 제작·판매소 등 45개소 유통 실태 점검 재고 파악 및 단계별 준수사항 확인해 비정상 유통 흐름 사전 차단

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 중구(권한대행 배형우)는 종량제봉투의 품질과 규격을 유지하고 건전한 유통 질서를 확립하기 위해 6월 30일까지 ‘상반기 종량제봉투 판매업소 등 유통과정 실태 점검’에 나선다.

구는 원활한 현장 조사를 위해 2인 1조로 4개 점검반을 운영한다. 대상은 제작업체 1곳을 비롯해 지역 내 공급 대행업체 4곳과 판매소 40곳 등 총 45개소다. 판매소의 경우 전체 354개소 중 장기 미주문, 판매량 급감, 민원 발생 이력 등을 고려해 권역별로 10곳씩 선별했다.

이번 점검은 중동 사태 장기화에 따른 불안심리에 편승한 비정상적인 유통 흐름을 차단하는 데 집중한다. 점검반은 업체별 재고와 판매 현황을 살펴 특정 규격 편중 등 특이 동향을 파악, 구매량 제한에 따른 주민 불편 사항도 현장에서 듣는다.

이와 함께 유통 단계별 준수사항을 점검한다. 제작업체의 동판 관리와 위조방지 QR코드 인쇄 상태를 확인, 대행업체는 재고 대장과 실제 입출고량이 일치하는지 대조한다. 판매소는 카드 결제와 현금 환불 가능 여부, 30L 이상 종량제봉투 10장 구매 시 ‘폐비닐 전용 봉투 3장 지급’ 이행 실태 등을 확인한다.

구는 점검 결과 중대한 위반 사항이 적발되면 관련 규정에 따라 행정처분과 부당이득 환수 등 엄정 조치할 방침이다.

아울러 지속적인 현장 점검을 통해 종량제봉투 수급 안정을 유지하고 예기치 못한 수요 변화에도 대비할 계획이다.

동별 종량제봉투 판매소 위치를 비롯해 규격별 가격, 올바른 배출 방법 등 상세한 정보는 구 홈페이지 청소환경 탭, 배너 등에서 확인할 수 있다.