노사 잠정합의안 통과 후 DX부문장 메시지 “DX부문 환경 녹록지 않아…돌파구 마련” “원가구조, 사업 운영방식, 상품 다시 점검”

[헤럴드경제=김현일 기자] 노태문 삼성전자 대표이사 부회장 겸 디바이스경험(DX) 부문장은 27일 반도체 사업을 총괄하는 디바이스솔루션(DS)부문과의 성과급 격차에 대해 “사업 환경과 업황의 차이가 부문별로 다른 결과로 이어지는 상황에 부문장으로서 안타까움과 책임감을 느끼고 있다”고 밝혔다.

노태문 대표이사는 이날 삼성전자 노사 잠정합의안 가결 직후 DX부문 임직원에게 보내는 메시지에서 “최근 임금협상 과정과 그 결과로 인해 많은 분들이 소외감과 박탈감, 그리고 회사에 대한 실망과 서운함을 느끼셨으리라 생각한다”며 위로의 뜻을 전했다.

그러면서 “지금 DX부문이 처한 사업 환경이 결코 녹록지 않은 것이 사실”이라며 “글로벌 수요 불확실성, 높아진 원가와 비용 부담, 더욱 치열해진 경쟁 속에서 쉽지 않은 비즈니스 상황을 마주하고 있다”고 평가했다.

이어 “지금 우리에게 필요한 것은 현재의 상황을 분명히 직시하고, DX부문의 돌파구를 만들어가는 일”이라며 “앞으로 DX부문의 경쟁력을 회복하고 다시 성장의 흐름을 만들어내는 일에 더 엄중하게 임하겠다”고 약속했다.

노 대표는 “사업별로 무엇을 바꿔야 하는지, 어디에 더 과감하게 집중해야 하는지, 현장에서 무엇이 가장 절실한지 제가 더 직접 보고 챙기겠다”며 선택과 집중을 통한 DX부문의 대수술을 예고했다.

그는 특히 “원가 구조와 사업 운영방식, 상품 경쟁력과 실행 체계까지 하나하나 다시 점검하고, 중장기 성장 기반을 다져가겠다”고 밝혔다.

마지막으로 “DX부문이 다시 해낼수 있다고 믿는다. 믿음이 말에 그치지 않도록 제가 더 앞에서 뛰겠다”고 다짐한 노 대표는 “여러분의 노력과 현신이 체감할 수 있는 성과와 자부심으로 이어질 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.

이날 삼성전자 노사의 2026년 임금협약 잠정합의안이 노조 찬반 투표를 통과하면서 DS부문은 향후 10년간 특별경영성과급을 받게 됐다.

반면, DX부문 임직원은 특별성과급 없이 기존 초과이익성과급(OPI) 제도를 계속 적용받는다. 이번 노사 협상 타결을 기념해 600만원 상당의 자사주만 추가 지급하기로 하면서 DX부문 임직원들이 소외감을 토로하고 있다.

올해 실적 부진을 겪고 있는 DX부문은 지난 3월부터 국내 출시하는 모든 제품의 영업 및 마케팅을 담당하는 한국총괄을 대상으로 경영진단을 실시하고 있다.

지난해 9월 TV 사업을 전담하는 영상디스플레이(VD)사업부에 대해 경영진단에 착수한 데 이어 이번에 가전·TV·모바일 영업 조직까지 들여다보며 국내 마케팅 전략 및 비용 지출 구조 전반에 메스를 들었다.

지난달 17일에는 생활가전(DA)사업부 임직원을 대상으로 경영 설명회를 열고 사업구조 개편 방안을 수립한 것으로 전해졌다. 비주력 가전제품의 경우 설계는 지금처럼 직접 하는 대신 생산은 외부 업체에 맡기는 방식으로 비용 부담을 낮추는 것이 핵심이다.